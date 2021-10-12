Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы - Кайрат Сарыбай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны СВМДА выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Афганистану министры иностранных дел приняли обширное заявление. Оно содержит несколько аспектов. В первую очередь, государства-члены выразили, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА», - сказал исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, выйдя к прессе по итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В целом, по его словам, главы делегации высказывают, что ситуация в Афганистане их очень беспокоит.

«Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы, процессы взаимосвязанности, тем раньше мы сможем говорить о процветании», - пояснил Кайрат Сарыбай.

Спикер добавил, что сначала необходимо стабилизировать ситуацию, а потом вовлекать Афганистан в региональные процессы.

«Я хотел бы обратить внимание, что у министров есть по этому поводу консолидированное мнение», - резюмировал Кайрат Сарыбай.