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    15:42, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы - Кайрат Сарыбай

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Страны СВМДА выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Афганистану министры иностранных дел приняли обширное заявление. Оно содержит несколько аспектов. В первую очередь, государства-члены выразили, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА», - сказал исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, выйдя к прессе по итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    В целом, по его словам, главы делегации высказывают, что ситуация в Афганистане их очень беспокоит.

    «Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы, процессы взаимосвязанности, тем раньше мы сможем говорить о процветании», - пояснил Кайрат Сарыбай.

    Спикер добавил, что сначала необходимо стабилизировать ситуацию, а потом вовлекать Афганистан в региональные процессы.

    «Я хотел бы обратить внимание, что у министров есть по этому поводу консолидированное мнение», - резюмировал Кайрат Сарыбай.


    Теги:
    СВМДА Астана Международная деятельность МИД РК Афганистан
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