Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы - Кайрат Сарыбай
«По Афганистану министры иностранных дел приняли обширное заявление. Оно содержит несколько аспектов. В первую очередь, государства-члены выразили, что восстановление мира и экономического развития в Афганистане является ключевым моментом для безопасности и стабильности во всем регионе СВМДА», - сказал исполнительный директор секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай, выйдя к прессе по итогам шестой встречи министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
В целом, по его словам, главы делегации высказывают, что ситуация в Афганистане их очень беспокоит.
«Чем быстрее переходные процессы завершатся, тем быстрее Афганистан будет включен в межрегиональные процессы, процессы взаимосвязанности, тем раньше мы сможем говорить о процветании», - пояснил Кайрат Сарыбай.
Спикер добавил, что сначала необходимо стабилизировать ситуацию, а потом вовлекать Афганистан в региональные процессы.
«Я хотел бы обратить внимание, что у министров есть по этому поводу консолидированное мнение», - резюмировал Кайрат Сарыбай.