Чем будут заниматься центры трудовой мобильности в регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для чего предназначены региональные центры трудовой мобильности, объяснила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр заявила, что с 1 июля текущего года в связи с принятием Социального кодекса начали свою работу региональные центры трудовой мобильности (далее – ЦТМ), созданные в рамках трансформации работы центров занятости населения.

«Основная задача ЦТМ заключается в формировании и реализации региональной политики занятости с учетом местных специфик и в увязке с показателями национального рынка труда. Работа ЦТМ будет направлена на повышение мобильности трудовых ресурсов внутри областей, стимулирование добровольного переселения граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы и, при необходимости, на регулирование процессов внешней миграции», - пояснила Тамара Дуйсенова.

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