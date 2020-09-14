Чем будет заниматься Высший Президентский совет по реформам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана от 1 сентября текущего года Президентом страны были поставлены задачи по проведению кардинальных реформ в экономической, промышленной, финансовой, социальной и других сферах. Важная роль в данном вопросе будет отведена новому Агентству по стратегическому планированию и реформам, образованному 8 сентября 2020 года Указом Главы государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Агентство будет ответственным государственным органом по анализу текущей ситуации, складывающихся тенденций, мирового опыта и разработке на этой базе подходов к осуществлению реформ, а также по мониторингу их реализации.

Для рассмотрения и утверждения наиболее важных предложений по реформам, инициируемым Агентством и другими государственными органами, 14 сентября 2020 года Указом Главы государства образован Высший Президентский совет по реформам.

В целях повышения эффективности работы Высшего Президентского совета по реформам в состав данного совета был включен экс-президент (2012-2020 гг.) Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сэр Сума Чакрабарти.

Также 14 сентября распоряжением Главы государства С. Чакрабарти назначен внештатным советником Президента Республики Казахстан по экономическому развитию.

С. Чакрабарти является экспертом по проблемам развивающихся рынков, имеет значительный опыт в разработке масштабных реформ в системе государственной службы Великобритании. Он сыграл ключевую роль в развитии британского Фонда «ноу-хау» – программы технической помощи для стран Центральной и Восточной Европы.

В качестве главы ЕБРР С. Чакрабарти осуществил масштабную модернизацию данного финансового института. Во время его президентства инвестиции ЕБРР в Казахстан достигли 9 млрд долларов. ЕБРР также оказал значимую консультативную помощь в выработке новых подходов к регулированию и развитию ГЧП, «зеленой экономики» и МСБ.

В период руководства ЕБРР С. Чакрабарти являлся сопредседателем Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту. 9 сентября 2020 года Указом Президента было образовано Агентство по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Председателем агентства назначен Кайрат Келимбетов.