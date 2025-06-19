Чем болеют яблони апорт и как их спасти — мнение ученых

Мероприятие было организовано Казахским научно-исследовательским институтом защиты и карантина растений имени Жазкена Жиенбаева совместно с Национальным аграрным научно-образовательным центром.

В рамках семинара были представлены передовые научные технологии в сфере садоводства, методы защиты яблоневых садов от вредителей, а также проведен мастер-класс по управлению беспилотниками.

Как отметил председатель правления института Бахытжан Дуйсембеков, семинар состоялся при поддержке Министерства сельского хозяйства РК и был направлен на повышение информированности фермеров.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Какие угрозы существуют для яблонь

По словам ученого, в Казахстане насчитывается более 79 тысяч гектаров яблоневых садов, и самой опасной болезнью для них остается бактериальный ожог яблонь. Это заболевание было завезено в страну из-за рубежа несколько лет назад.

— На сегодняшний день эта болезнь наносит садоводам значительный ущерб. Мы первыми подготовили научно обоснованный проект для Министерства сельского хозяйства по борьбе с бактериальным ожогом. Кроме этого заболевания в садах встречаются и другие болезни и вредители. Например, парша или яблоневый струп, который тоже доставляет фермерам немало хлопот. А бактериальные болезни чаще всего переносятся паутинным клещом, тлями, цикадками, — заявил Бахытжан Дуйсембеков.

Фото: Александр Павский / Kazinform

По его словам, для защиты яблонь необходим комплексный подход — регулярный мониторинг и оперативное реагирование на очаги заражения.

— Наш совет фермерам — использовать интегрированные технологии. Ранней весной и осенью необходимо проводить обработки медьсодержащими препаратами, чтобы уничтожить источники болезней. Затем, по мере необходимости, проводить обработки в другие сезоны. В отличие от западных стран, где делают до 30 обработок, у нас достаточно 6–9. Это выгоднее и с экологической, и с экономической точки зрения. Чтобы остатки препаратов не оставались в урожае, нужно использовать больше биологических средств, — отметил он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ученый также остановился на особенностях апорта. По его словам, этот сорт яблок более восприимчив к болезням, чем другие.

— Апорт требует особой защиты. И вредители тоже чаще выбирают его. Поэтому наши специалисты уделяют особое внимание разработке специальных программ защиты апорта. Казахстанский научно-исследовательский институт плодоводства занимается его размножением, а мы — защитой. Это должна быть комплексная работа, один фермер с этим не справится. Если работать по научно обоснованным методикам, бренд казахстанского апорта можно сохранить и развить, — добавил он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Технологии в садоводстве

Как отметил Бахытжан Дуйсембеков, сегодня для оперативной помощи фермерам используются передвижные лаборатории.

— У нас есть мобильная лаборатория, которая по принципу скорой помощи выезжает к фермерам. Ведь у многих нет возможности везти зараженные деревья в Алматы. В лаборатории установлено современное оборудование, которое позволяет определить болезнь. Например, бактериальный ожог выявляется за 1,5 часа. Только после этого можно назначать препараты, — пояснил он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Кроме того, ученый отметил, что фермеры все чаще применяют беспилотники. По его словам, один дрон позволяет значительно сократить расходы хозяйства.

— По нашему предложению Минсельхоз закупил 46 агродронов для борьбы с саранчой. Они обрабатывают труднодоступные участки. Если у фермеров нет собственного дрона, они могут нанять специализированные компании. Камеры дронов способны по цвету определить очаги болезней и обработать только нужные места, что экономит средства, — подчеркнул он.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Открытие казахстанских ученых

Ученые Казахстана совместно с Институтом микробиологии и вирусологии разработали отечественный препарат против бактериального ожога.

— Одна из наших последних разработок — биопрепараты «Лактин АС» и «Плантарин АС», созданные под руководством академика Амангельды Саданова. Мы три года работали над проектом — от лабораторных испытаний до полевых. Препарат сделан на основе молочнокислых бактерий. В прошлом году мы провели испытания на 400 гектарах в Алматы, Жамбылской и Туркестанской областях. Сейчас сами фермеры подтверждают его эффективность. В данный момент препарат направлен на регистрацию в Министерство сельского хозяйства, — сообщил Бахытжан Дуйсембеков.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Директор Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии, доктор биологических наук Амангельды Саданов рассказал о принципе действия препарата.

— Бактериальный ожог появился у нас около 10–15 лет назад. Раньше в Казахстане его не было. Болезнь страшна тем, что может уничтожить весь сад: и плоды, и ветви, и листья. Раньше зараженные деревья сразу вырубали. Но ведь заболевшее животное мы тоже не уничтожаем, а лечим. До сих пор использовали химические препараты, которые помогали лишь на 50–60% и вредили экологии. Мы решили найти безопасное средство. В природе если один микроб наносит вред, обязательно есть другой, который его уничтожает. Мы нашли такой и доказали его эффективность — до 90–95%, — отметил профессор.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Он также подчеркнул важность науки в сельском хозяйстве.

— Без науки мы не сможем сохранить даже урожай фруктов. Поэтому необходимо внедрять научные разработки. Мы работаем вместе с фермерами. Никто из-за границы не решит наши проблемы, мы сами должны это сделать. Конечно, для этого нужны время, средства и терпение, — заключил Саданов.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Отметим, что осенью 2023 года алматинский апорт был официально признан казахстанским брендом.

Он был зарегистрирован в качестве географического указания по сортам Апорт Александр и кроваво-красный Апорт. Правообладателем ГУ является Ассоциация производителей Алматинского Апорта.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Ранее мы писали о нынешнем состоянии знаменитого алматинского апорта и о том, как специалисты стараются вернуть былую славу этому ярко-красному фрукту.

Фото: Александр Павский / Kazinform