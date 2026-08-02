«Челси» поделился новым видео с участием Дастана Сатпаева

Футбольный клуб «Челси» опубликовал в Instegram видео с участием Дастана Сатпаева после товарищеского матча с «Тоттенхэмом», передает агентство Kazinform.

- Поездка в Бонди!, - так подписали видео.

В Reels можно увидеть, как молодые футболисты клуба, в том числе и любимчик казахстанской публики Дастан Сатпаев, пришли на пляж Bondi Beach в Сиднее.

И судя по тому, как нерешительно они ныряют в холодную воду, можно понять, что спортсмены находятся в бассейне Icebergs, который расположен прямо в океане.

Отметим, 1 августа на стадионе «Аккор» в Сиднее состоялся товарищеский матч между лондонскими «Челси» и «Тоттенхэмом».

Ранее официальный сайт Английской Премьер-лиги опубликовал обзор подготовки команд к новому сезону. О том, что писали о Дастане можно узнать здесь.