Человека убили на детской площадке в Алматы

В соцсетях распространяется информация об убийстве человека на детской площадке в Алматы, полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места происшествия распространяется в одном из Telegram-каналов. Сообщается, что преступление было совершено в районе аэропорта на площадке.

— Человека убили, перерезали горло, — говорится в посте.

В департаменте полиции города отметили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.