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    09:37, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Человека убили на детской площадке в Алматы

    детская площадка
    Фото: pixabay.com

    В соцсетях распространяется информация об убийстве человека на детской площадке в Алматы, полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места происшествия распространяется в одном из Telegram-каналов. Сообщается, что преступление было совершено в районе аэропорта на площадке.

    — Человека убили, перерезали горло, — говорится в посте. 

    В департаменте полиции города отметили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

    — Подозреваемый задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Теги:
    Соцсети Регионы Казахстана Видео Алматы Убийство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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