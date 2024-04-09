09:37, 09 Апрель 2024 | GMT +6
Человека убили на детской площадке в Алматы
В соцсетях распространяется информация об убийстве человека на детской площадке в Алматы, полиция возбудила уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.
Видео с места происшествия распространяется в одном из Telegram-каналов. Сообщается, что преступление было совершено в районе аэропорта на площадке.
— Человека убили, перерезали горло, — говорится в посте.
В департаменте полиции города отметили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
— Подозреваемый задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. По предварительной версии, преступление было совершено на почве совместного распития спиртных напитков. Другие обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.