Человек труда должен пользоваться особым почетом – Президент РК

26 Ноября 2022, 12:38

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев на церемонии инаугурации заявил о том, что педагоги, врачи, стражи порядка, спасатели, рабочие, крестьяне должны стать самыми уважаемыми гражданами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Справедливом Казахстане человек труда должен пользоваться особым почетом. Очень важно еще выше поднять статус педагогов, врачей, стражей порядка, спасателей, рабочих, крестьян. Они должны стать самыми уважаемыми гражданами страны», - сказал Президент РК на церемонии инаугурации.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что только тогда, когда представители этих профессий будут пользоваться должным уважением и почетом, мы сможем сказать, что наше общество действительно обновилось.

Ранее Касым-Жомарт Токаев торжественно вступил в должность Президента Республики Казахстан. В соответствии со статьей 42 Конституции Глава государства принес присягу.

Церемония транслировалась в прямом эфире республиканских телеканалов, на интернет-ресурсах, а также в официальных аккаунтах «Акорды» в социальных сетях.

20 ноября состоялись внеочередные выборы Президента РК. На заседании Центральной избирательной комиссии стало известно, что принесение присяги избранным Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым назначено на 26 ноября 2022 года. За Касым-Жомарта Токаева проголосовали 6 млн 456 тысяч 393 избирателя, или 81,31%. Графу «против всех» выбрали 460 тысяч 484 избирателя, или 5,8%.