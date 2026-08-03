«Человек-паук: Новый день» стал одним из самых успешных кинодебютов в истории

Фильм «Человек-паук: Новый день» собрал $927 млн в мировом прокате и показал второй по величине дебютный уик-энд в истории кино — как в США, так и в мире, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters .

Лидером по кассовым сборам за дебютный уик-энд остается фильм «Мстители: Финал», собравший $1,6 млрд с учетом инфляции, в том числе $467 млн в США и Канаде.

По данным студии, на международном уровне фильм «Человек-паук: Новый день» собрал $572 млн в первый уик-энд проката, при этом Китай лидирует на международных рынках с $121 млн.

Грег Дуркин, основатель и генеральный директор исследовательской компании Enact Insight, специализирующейся на индустрии развлечений, заявил, что центральные темы фильма — одиночество и изоляция, а также триумф над драмой — особенно нашли отклик у кинозрителей поколения Z.

— Сейчас в нашей стране наблюдается кризис психического здоровья среди молодежи, особенно остро он затрагивает молодых мужчин. Также есть кризис в отношениях между друзьями. Пандемия вызвала множество потрясений, которые мы не до конца задокументировали, не говоря уже о том, чтобы их полностью осмыслить, — заявил он.

Человек-паук остается одним из самых популярных персонажей комиксов Marvel, а фильмы о нем неизменно пользуются успехом у зрителей. Новая картина получила 90% положительных отзывов критиков и 98% одобрения аудитории на Rotten Tomatoes.

Оглушительный успех этого блокбастера станет значительным стимулом для Marvel перед выходом фильма «Мстители: Судный день» в конце этого года после неоднозначных результатов нескольких последних фильмов американского издательства комиксов.

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