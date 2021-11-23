Человек не должен ходить в ЦОНы - Багдат Мусин о цифровизации госуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан идет на другой этап цифровизации - а именно, «перестройку под жизненные ситуации». Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центры обслуживания населения работают. Бизнес-процесс во многом стал более-менее прозрачным. Да, понятно, что есть недоработки, завышенные жалобы населения, оставляют желать лучшего некоторые процессы, в которых есть коррупционные проявления. Мы над ними должны дальше работать», - сказал Багдат Мусин в ходе программы «Национальный интерес» с Ерланом Бекхожиным на телеканале «Хабар».

Также министр напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своих выступлениях часто говорит о темах цифровой трансформации, цифровизации, являющихся базовым элементом всех реформ.

«Самое главное, что поддержка сверху есть, а все остальные вопросы, которые имеются, преграды в любом случае будем преодолевать, чтобы давать результат для населения. Мы идем в другой этап цифровизации - перестройку под жизненные ситуации. Когда человеку что-то стало необходимо, мы ему тут же должны предложить сервис. Он не должен сам искать, заходить, ходить в ЦОНы, спрашивать и так далее», - считает глава ведомства.

«Вот, например, рождение ребенка. Недавно мы стали родителями пятого ребенка. Супруге прилетело SMS о том, что ожидают имя, «а пока вы присвоите имя ребенку, нужно получить свидетельство о рождении». Это проактивный сервис. Когда мы, родители, никуда не ходим. «Поздравляем с рождением вашего сына, пожалуйста, отправьте ответным SMS имя, которое вы выбрали для ребенка». Если мы сейчас ответим, то нам будет изготовлено свидетельство о рождении, во-первых. Во-вторых, ей (маме ребенка - корр.) на счет будет зачислено пособие, которое предусмотрено законодательством за рождение детей, и будет постановка в детский сад в очередь. Так должны работать сервисы», - подчеркнул министр Багдат Мусин.

Вместе с тем министр объяснил понятие принципа «невидимого государства».

«Никто не должен никуда ходить, никто не должен спрашивать, как делается то или это. Мы будем дальше идти, перестраивать каждую жизненную ситуацию и подстраиваться под нее. Есть такой принцип «невидимого государства». Когда государство не требует от вас излишних хождений, куда-то пойти, куда-то зарегистрироваться. Все происходит очень плавно, без каких-либо очередей и необходимости что-то посещать или что-то доказывать», - отметил Б. Мусин.