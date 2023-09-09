Человеческую жизнь сократили в 10 раз – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сети обсуждают видео, на котором мужчина в белом халате рассказывает о том, что жизнь человека искусственно сократили в 4-10 раз. При этом он ссылается на неких «наших ученых», которые еще в 1954 году исследовали ДНК и обнаружили, что люди могли бы жить гораздо дольше, если бы не чье-то таинственное вмешательство. Все это ложь, заявляет портал stopfake.kz. Об этом передает МИА «Казинформ».

Итак, первое, с чего следует начать разбираться в этом утверждении, – это хронология. Мужчина на видео заявляет о том, что сенсационное открытие было сделано еще в 1954 году. Это невозможно просто потому, что тогда ученые еще весьма смутно представляли себе, из чего состоит наша ДНК. Эту молекулу открыли лишь в 1953 году. Расшифровать ее, используя белки ранее известной молекулы РНК, ученым удалось лишь в 1957 году. Перевести эти белки в аминокислоты специалисты сумели спустя девять лет – в 1966 году.

Также внимание следует обратить и на странную терминологию, которую использует герой ролика. Он говорит о неких «циклидных волокнах», которые якобы есть в нашей ДНК, и именно искусственно удлинив их, людям сократили жизнь. На самом деле никаких циклидных волокон ни в ДНК, ни где-либо еще в природе не существует. Поиск в Сети по этому запросу дает лишь два релевантных результата, и оба они ведут на страницы с публикацией того же видео, которое обсуждают в соцсетях. То же самое можно сказать и о терминах «фотоциклоны», «наноциклоны» и «эндоциклоны», из которых якобы состоит ДНК. Все эти термины – выдумка, которая не имеет совершенно никакого отношения к науке в целом и биологии в частности.

На самом деле любая ДНК состоит из четырех типов нуклеотидов: аденина, тимина, гуанина и цитозина. Они обозначаются заглавными буквами А, Т, Г и Ц соответственно. Никаких «циклонов» в ДНК людей или животных нет.

В настоящее время средняя продолжительность жизни в мире составляет 73 года. Если предположить, что людям действительно свойственно жить в 10 раз дольше, то хотя бы в каких-то исторических документах были бы свидетельства о тех, кто прожил более семи веков. Однако никаких описаний подобного рода в исторической литературе не встречается.

Упоминания о людях, живших 700 и даже 900 лет, встречаются в Библии. Считается, что все подобные долгожители ходили по Земле до Всемирного потопа. Однако Ветхий Завет вряд ли стоит считать достоверным научным источником. Ученые склоняются к мнению, что описанный там Всемирный потоп на самом деле не был всемирным и является отражением сильнейшего паводка, случившегося в результате разлива рек Тигра и Евфрата. Этому есть геологические и географические подтверждения. То есть раз истории о потопе с наибольшей долей вероятности являются преувеличением, то и рассказы о людях, живших по семь веков, вполне могут оказаться не более чем художественной гиперболизацией.

Итак, если подытожить все вышесказанное, то становится очевидно, что распространяемое видео — антинаучная ложь, не имеющая ничего общего с реальностью. В 1954 году ученые не могли сделать выводов о строении и составе ДНК, так как тогда необходимых для этого открытий еще не было. Более того, термины, которые фигурируют в видео, являются выдумкой и неизвестны науке.