Человеческий капитал — основа технологического суверенитета - эксперт

От двусторонности к региональной субъектности

— Современная архитектура сотрудничества в Центральной Азии — это результат баланса между внешним интересом глобальных акторов и внутренним стремлением стран региона к укреплению собственной субъектности, — отметил эксперт КИСИ.

По его словам, если ранее диалог велся преимущественно в двустороннем формате (например, «Китай — Казахстан» или «США — Узбекистан»), то сегодня растет роль коллективных платформ. Особенно это заметно на фоне увеличения числа инициатив формата «ЦА+».

— Ключевой характеристикой новой архитектуры является ее многослойность. Наряду с двусторонними связями активно формируются и горизонтальные, межрегиональные связи — от платформы «Центральная Азия — Китай» до «ЦА — ЕС», «ЦА — Япония» и «ЦА — Южная Корея», — подчеркнул А.Курмашев.

Эксперт пояснил, что эти форматы позволяют выстраивать устойчивые треки сотрудничества вне зависимости от смены правительств, политических циклов и глобальных турбулентностей. По его мнению, это и есть «архитектурная гибкость», создающая «модель регионального узла в геополитическом измерении».

Почему формат «ЦА+» оказался жизнеспособным

Как отметил эксперт, формат «ЦА+» стал актуальным ответом на растущую сложность международных процессов.

— Он позволяет странам региона формировать коллективную позицию в диалоге с внешними акторами, при этом не ограничивая суверенитет отдельных государств, — сказал А.Курмашев.

По его словам, привлекательность этой модели объясняется ее «гибкостью, функциональностью и прагматизмом». Такой подход снимает излишнюю политизированность и делает акцент на конкретных интересах.

— Сегодня регион обретает черты активного участника как в экономике, так и в сферах безопасности, экологии и цифровой трансформации, — подчеркнул спикер.

В этом контексте формат «ЦА+» становится площадкой согласования стратегий, выработки инициатив, запусков совместных проектов. Эксперт назвал его интеграцией без формализации обязательств, но с максимальной степенью координации.

Он также отметил, что через «ЦА+» можно «тестировать устойчивость региона к внешним шокам», а неформальная дипломатия помогает укреплять внутрирегиональное доверие, стимулировать образовательный и культурный обмен, а также трансфер технологий.

Казахстан и Китай: от торговли к технологиям

Эксперт отметил, что Центральная Азия и Китай демонстрируют пример поступательного, прагматичного и институционально оформленного взаимодействия. По его словам, укрепление торговых связей, рост числа туристов, запуск Секретариата ЦА–Китай — все это говорит о том, что сотрудничество вышло за рамки сырьевой повестки и приобретает характер устойчивого партнерства.

Для Казахстана это означает доступ не только к китайскому рынку, но и к технологиям, образовательным программам и финансированию крупных инфраструктурных проектов. Китай, по его словам, получает стратегически важного партнера и логистическую платформу в Евразии.

— В условиях давления на восточные и южные морские маршруты, Центральная Азия становится для Пекина пространством надежного сухопутного транзита, — отметил он.

При этом А. Курмашев акцентировал внимание на перспективах технологического взаимодействия: Китай может быть не только инвестором, но и соразработчиком решений, в том числе по климатическим вопросам и водосберегательным технологиям.

Сухопутный коридор как логистический прорыв

Отдельно Айдар Курмашев остановился на значении Среднего коридора через Казахстан как части инициативы «Пояс и путь», назвав его ключевым элементом новой логистической географии. По его словам, рост объема перевозок с 1,5 до 4,5 млн тонн за два года — это стратегическая перемена в глобальных торговых потоках. Основными преимуществами сухопутного маршрута названы независимость от морских рисков, политическая стабильность и предсказуемость.

— Он быстрее, менее подвержен глобальным потрясениям и позволяет более эффективно контролировать цепочки поставок, — подчеркнул спикер.

А. Курмашев также отметил, что для Казахстана этот маршрут — не только транзитный бонус, но и возможность сформировать вокруг него промышленные зоны, логистические хабы, сервисные и перерабатывающие кластеры.

— Когда маршрут будет дополнен цифровыми сервисами, «зелеными» коридорами и технологическим партнерством, он превратится в полноценную платформу устойчивого развития, — подытожил он.

Технологическая синергия: возможно ли равноправие?

Завершая интервью, Айдар Курмашев указал, что у Центральной Азии есть реальный шанс усилить свою компетенцию в технологическом взаимодействии с КНР.

— Цифровизация и искусственный интеллект уже в полной мере позволяют реализовывать конкретные проекты. Но, чтобы стать равноправным участником в технологических альянсах, необходима внутренняя трансформация, — считает эксперт.

Он подчеркнул, что речь идет не об импорте технологий, а о формировании собственных инженерных школ, развитии образовательных программ, запуске исследовательских хабов.

Также специалист назвал человеческий капитал ключевым фактором успеха: без него, уверен он, инновации останутся декларацией.