Человеческий капитал: как будет повышаться качество жизни казахстанцев

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Человеческий капитал является главной движущей силой и основой устойчивого экономического роста для любого современного государства. Согласно подсчетам Всемирного банка, в развитых странах человеческий капитал равен порядка 70% их национального богатства, остальные 30% распределены между природными и произведенными ресурсами. В Казахстане же этот показатель составляет чуть более 40%. О том, почему это так и что нужно сделать, чтобы повысить качество человеческого капитала и его вклад в благополучие страны, разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Почему важны инвестиции в человеческий капитал

В мире немало примеров, когда страны без значительных природных ресурсов и экономических активов, благодаря развитию образования, здравоохранения и навыков населения достигали больших высот. Например, в Сингапуре, при отсутствии богатых природных ресурсов, достигли высоких стандартов жизни, инвестируя в первую очередь в здоровье и образование женщин. Потому, как только неболеющие и умные женщины могут не только родить, но и воспитать здоровых и образованных граждан, которые, в конечном счете, принесут больше пользы обществу.

Согласно определению Всемирного банка, человеческий капитал – это знания, навыки и здоровье, в которые люди вкладывают средства и которые они аккумулируют в течение своей жизни, что позволяет им реализовывать свой потенциал в качестве полезных членов общества. Инвестиции в людей происходят путем улучшения качества питания, медицинской помощи, обеспечения качественного образования, создания рабочих мест и обучения профессиональным навыкам. Все это способствует развитию человеческого капитала, а это является ключевым условием для искоренения крайней бедности и построения более социально сплоченного общества.

В Казахстане доля человеческого капитала в национальное богатство пока находится на низком уровне - более 40%. То есть эта сфера нуждается во вложениях для того, чтобы повысить качество жизни людей, а также их вклад в благосостояние страны.

Заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПИР РК) Аркен Утенов, который занимается вопросами человеческого капитала и социальной сферы, отмечает, что есть и другие метрики, свидетельствующие о необходимости развития данного компонента в Казахстане.

«Дело в том, что до наступления пандемии Казахстан демонстрировал относительно неплохие результаты в Индексе человеческого капитала (ИЧК) по методике Всемирного банка. За период с 2017-2019 годы величина ИЧК сохранялась на уровне 0,79-0,81 при максимальном возможном значении 1. Однако в 2020 году на фоне негативных последствий пандемии ИЧК в Казахстане снизился в 1,3 раза и составил 0,63. И это свидетельствует о том, что будущая производительность родившегося сегодня ребенка будет на 37% ниже той, на которую он мог бы рассчитывать, получив полное образование и имея полноценное здоровье», - сказал Аркен Утенов.

По словам спикера, для перелома этой негативной тенденции очень важно принимать своевременные и правильные меры.

Первостепенные задачи в здравоохранении и образовании

Вообще тема человеческого капитала – ключевая в государственной политике. Глава государства акцентирует внимание на развитии этого компонента во всех своих выступлениях. Не стало исключением и сентябрьское Послание Президента, где он назвал свои инициативы в этой области «Стратегические инвестиции в будущее страны».

В каждом государстве существуют проблемы и задачи в здравоохранении и образовании, в том числе, и в Казахстане. Есть первостепенные. В нашей стране существует проблема разрыва между селом и городом и в плане доступа к квалифицированной медицине, и в плане обеспечения одинакового уровня образования. Кроме того, есть проблема дефицита ученических мест и охвата детей качественным дошкольным образованием.

Одной из ключевых тем Послания Главы государства 1 сентября стало образование. При этом, прежде всего, он уделил внимание дошкольному воспитанию.

«Дошкольное воспитание – главный предиктор высоких когнитивных и некогнитивных достижений детей в будущем. Именно вложения в образование в самом раннем возрасте (0-6 лет) служат наиболее эффективными с точки зрения последующего развития человека», - отметил заместитель председателя АСПИР.

При этом первостепенная задача в этой сфере - достичь максимального охвата дошкольным воспитанием детей в возрасте от 2 до 6 лет.

По данным спикера, сегодня он находится на уровне 88,4%. Доведение данного показателя до 100% создаст возможности для раннего развития каждого казахстанского ребенка.

Однако, совершенно очевидно, что в современных условиях просто обеспечить детей местами в дошкольных организациях недостаточно, необходимо также решать вопросы качества. В этой связи Президентом было поручено заняться повышением социального статуса и заработной платы воспитателей.

«К сожалению, сохранявшиеся в течение многих лет проблемы низких заработных плат и высокой нагрузки на воспитателей, привели к снижению качества кадрового потенциала в детских садах. Так, сегодня оплата труда воспитателей составляет всего 55% от среднемесячной заработной платы по стране. Также по действующим нормативам на 1 воспитателя приходится 25 детей, в то время как в странах ОЭСР данное соотношение не превышает 1:12», - привел данные эксперт.

Поэтому, согласно поручению Главы государства на следующем этапе развития дошкольного образования первоочередными мерами станут повышение заработной платы и снижение нормативной нагрузки воспитателей.

Какие проблемы школьного образования нужно решить

В системе школьного образования одними из главных проблем являются вопросы хронического дефицита ученических мест (о котором мы писали ранее) и разрыва в качестве между городским и сельским образованием.

«Сегодня в стране все еще сохраняются трехсменные (147 ед.) и аварийные школы (33 ед.), проблемы нехватки ученических мест (420 тыс. мест). Наблюдается низкий уровень оснащения школ кабинетами новой модификации: биологии, физики, информатики и робототехники. Усугубляет ситуацию и то, что, сегодня здания порядка 500 школ не соответствует требованиям времени, среди которых ветхие, саманные, деревянные и приспособленные здания. Данные проблемы не решаются уже в течение многих лет и препятствуют организации качественного образовательного процесса», - рассказал спикер.

При этом с учетом демографических и миграционных тенденций данные проблемы будут только обостряться.

Со следующего года стартует национальный проект «Комфортная школа», в рамках которого по всей стране будут созданы 800 тыс. ученических мест за счет открытия современных школ, оснащенных предметными кабинетами с учебными лабораториями, спортивной инфраструктурой, библиотеками, столовыми и высокоскоростным интернетом.

«Проект должен не только удовлетворить спрос на ученические места, но также позволить сократить разницу в качестве между городом и селом через обеспечение одинаковых условий образовательной инфраструктуры», - считает Аркен Утенов.

Еще одним системным фактором формирования качественной образовательной среды является озвученное Президентом внедрение персональных образовательных ваучеров, где будут аккумулироваться средства, предоставляемые государством на обучение ребенка. Эксперт рассказал, какие возможности открывают эти ваучеры перед детьми.

«Основная задача ваучерных программ – расширение возможностей детей в выборе организации образования, повышение адресности и прозрачности государственных расходов, а также повышение конкуренции среди школ за учеников, что, в свою очередь, приводит к росту качества предоставляемых услуг», - пояснил спикер.

Опыт внедрения образовательных ваучеров широко применяется во многих странах с наиболее распространенной схемой «деньги следуют за учеником» - в Великобритании, США, Чили, Колумбии и других странах.

Квалифицированная медицинская помощь для сельского населения

Для решения этой проблемы, по поручению Главы государства в стране будет проведен пилот национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения»

По данным заместителя председателя АСПиР, в рамках этого проекта в селах, где нет медицинских учреждений или они находятся в плохом состоянии, планируется построить 655 объектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), в том числе фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и медицинские пункты.

Также по всей стране будет создана сеть 32 межрайонных многопрофильных больниц, которые позволят повысить своевременность оказания экстренной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 4 млн сельским жителям.

«Важные поручения были даны Президентом в части повышения кадрового потенциала сферы здравоохранения - это создание университетских больниц и клиник, где будет обеспечиваться триединство образования, практики и науки», - сказал Аркен Утенов.

Он отметил, что примером могут служить страны ЕС и США, где практически в каждом университете есть своя собственная клиника. В них обучаются и практикуются будущие медики, проводятся инновационные исследования, работают преподаватели ВУЗов.

Достойные доходы населения

Помимо обеспечения качественной медицины и образования, развитие человеческого капитала будет все же усложнено без достойных доходов населения.

«Сегодня в структуре ВВП самую высокую долю занимает валовая прибыль бизнеса и предприятий - 61,5%, тогда как доля оплаты труда работников – 31,2%, доля налогов на производство и импорт – 7,3%. Это значительно отличается от структуры развитых стран, где доля заработных плат занимает более 45% в составе ВВП. Такое положение дел свидетельствует, что в Казахстане экономические блага больше сконцентрированы в бизнесе и предприятиях, а также «не транслируются» в виде заработной платы населению», - отметил эксперт.

В данном контексте минимальная заработная плата является одним из эффективных и широко применяемых в мире инструментов для своевременного повышения заработных плат низкооплачиваемых работников, повышения реальных доходов населения и снижения экономического неравенства.

В Казахстане данный инструмент используется в ручном режиме, тогда как в мире для пересмотра МЗП используются специальные методологии, которые автоматически корректируют МЗП на основе изменений показателей экономического роста, индекса потребительских цен, роста производительности и др.

В этой связи, Главой государства поручено разработать аналогичную методику, которая позволяла бы регулярно пересматривать МЗП с учетом экономических параметров.

Цифровая карта семьи

В нынешних реалиях наиболее остро стоит также проблема адресности мер государственной поддержки социально-уязвимых слоев населения.

«Зачастую меры социальной защиты имеют категориальный подход и не учитывают реальные потребности граждан. Это приводит к тому, что государственная поддержка распыляется между теми, кто в ней нуждается и теми, кому такая поддержка не нужна. В итоге мы получаем результат, когда оказываемые меры не приводят к улучшению благосостояния населения», - отметил эксперт.

В этой связи для повышения адресности мер социальной поддержки граждан Президентом поручено внедрить Цифровую карту семьи – инструмент по выстраиванию социального портера семьи и проактивному выявлению нуждающихся на основе государственных баз данных.

Развитие человеческого капитала - это многофакторный процесс, который зависит от многих переменных. Поэтому эффективность реализации поставленных задач, успехи страны в этой области требуют комплексного подхода. Однако, в этом процессе немаловажно активное участие самих граждан в укреплении своего здоровья, образования и навыков.