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Человеческий фактор не исключается - глава МЧС о причине пожара в Костанайской области
21 Сентября 2022, 11:42

Человеческий фактор не исключается - глава МЧС о причине пожара в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайными ситуациям Юрий Ильин сообщил, что причины крупных пожаров, произошедших в начале сентября в Костанайской области, определит следствие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юрий Ильин, говоря о причине пожаров в Костанайской области, заявил, что не исключается человеческий фактор.

«Сейчас прокуратура расследует уголовное дело по нескольким статьям: неосторожное обращение, умышленный поджог. Конкретных виновных лиц определят в ходе следственных мероприятий. Никаких снарядов, стрельб - ничего не было. Что касается черных старателей, древесин, то будут разбираться в рамках уголовного дела, кому давал лесхоз разрешение, на какие вырубки», - сообщил журналистам министр после заседания Правительства.

«Здесь рассматривается не природный фактор: по сообщениям «Казгидромет», грозовых разрядов, сухих гроз не было в том районе. Одна из версий все-таки человеческий фактор. Причины определит следствие», - заключил Юрий Ильин.

10 сентября в 10:00 лесной пожар в Аулиекольском районе Костанайской области ликвидировали. Возгорание началось 2 сентября в 15:10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района.

Общая площадь с момента возникновения пожара составила 43 тысячи гектаров. Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек.


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