+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 24 °С
Алматы: 26 °С
USD 411.54 EUR 458.13
RUB 5.84 CNY 57.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Челлендж #МыпомнимАНК запустили в столице

30 Мая 2020 10:53
Поделиться:
Челлендж #МыпомнимАНК запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичная Ассамблея народа Казахстана запустила челлендж ко Дню памяти жертв политических репрессий с хэштэгом #МыпомнимАНК. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В преддверии Дня памяти хотим, чтобы их имена были названы в нашем ролике. Мы всегда помним о жертвах тоталитарного режима!

Елбасы, Первый Президент - Нурсултан Абишевич Назарбаев на открытии памятника на месте массового захоронения жертв политических репрессий отметил: «...мы вспоминаем не для того, чтобы посыпать голову пеплом, а для того, чтобы и в настоящем, и в будущем не допустить трагедии...»

Казахстанцы нового поколения, живущие в суверенном государстве, должны хорошо знать историю своей страны, с уважением относиться к старшему поколению, пережившему время тяжких испытаний. Мы должны делать все для того, чтобы этот трагический период нашей истории никогда не был забыт. В преддверии Дня памяти хотим, чтобы их имена были названы в нашем ролике. Мы всегда помним о жертвах тоталитарного режима!» - сказали представители столичной Ассамблеи народа Казахстана.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, История Казахстана, АНК, Память,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив