Челлендж «Менің Туым - менің Отаным» поддержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители многоквартирного дома в Кокшетау вышли на балконы с флагами в поддержку общереспубликанского челленджа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По-особенному поздравили всех горожан жители многоквартирного жилого дома Сарыарка 8/4 областного центра.

«Жители вышли на балкон с государственными флагами. По словам председателя ОСИ дома Мурата Исмагамбетова, с собственниками квартир они давно мечтали организовать такую акцию, в новом микрорайоне», - отметили в отделе культуры и развития языков города Кокшетау.

«Наш дом самый высокий и самый яркий, здесь живут истинные патриоты Независимого Казахстана. В поддержку республиканского челленджа «Менің Туым - менің Отаным» мы с радостью и особой гордостью вышли на балконы с флагами», - добавил М. Исмагамбетов.