Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Челлендж «Менің Туым - менің Отаным» поддержали в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
16 Декабря 2020, 12:03
Челлендж «Менің Туым - менің Отаным» поддержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Жители многоквартирного дома в Кокшетау вышли на балконы с флагами в поддержку общереспубликанского челленджа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По-особенному поздравили всех горожан жители многоквартирного жилого дома Сарыарка 8/4 областного центра.

«Жители вышли на балкон с государственными флагами. По словам председателя ОСИ дома Мурата Исмагамбетова, с собственниками квартир они давно мечтали организовать такую акцию, в новом микрорайоне», - отметили в отделе культуры и развития языков города Кокшетау.

«Наш дом самый высокий и самый яркий, здесь живут истинные патриоты Независимого Казахстана. В поддержку республиканского челленджа «Менің Туым - менің Отаным» мы с радостью и особой гордостью вышли на балконы с флагами», - добавил М. Исмагамбетов.

photo

photo

photo


Акмолинская область   Акимат   Видео   День Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами