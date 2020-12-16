Челлендж «Менің туым - менің Отаным» поддержали карагандинцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Несколько городов Карагандинской области присоединились к челленджу «Менің туым - менің Отаным». Жители региона вывешивают на своих балконах флаг страны и таким образом выражают свою любовь к Родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В честь Дня Независимости Республики Казахстан в стране проходит челлендж «Менің туым - менің Отаным» («Мой флаг - моя Родина!»).

16 декабря в 10.00 часов в Караганда был дан старт челленджу. В шахтерской столице на балконе гостиницы «Караганда» вывешено около 20 флагов, затем молодежь взяли флажки и передала эстафету городу Балхаш. Эту акцию, помимо города Балхаш, продолжают жители Жезказгана, Сатпаева, Сарани, Шахтинска.

По словам акимата города Караганды, в шахтерской столице по наружному оформлению установлено 35 баннеров, 20 перекладин, 200 флажков и около 10 флагов во всех торговых центрах.

Кроме того, были организованы онлайн-челлендж «Путь к успеху», онлайн-марафон «Мой край родной», «Динамика процветания и успеха», краткие видеоролики о развитии регионов фотоотчеты, организован выпуск видеопоздравлений в социальных сетях, на LED экранах выдающихся казахстанцев, ветеранов труда, представителей молодежи области, внесших значительный вклад в создание Независимости.