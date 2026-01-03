Чего ждать от мировой политики в 2026 году

Новая логика международных отношений

Система международных отношений будет продолжать перестраиваться, адаптируясь к новой ситуации, в том числе выбирая лучшую тактику действий - для каждой страны она своя.

Хотя выбор на самом деле не слишком велик. Надо либо учитывать фактор Трампа, его влияние на процессы в мире и максимально адаптироваться к происходящему, либо делать ставку на то, что его срок президенства все-таки завершится через три года, и в американской политике что-то может измениться.

Однако, может быть, ничего и не изменится, если следующий президент будет идеологическим последователем Трампа, особенно в контексте политики изоляционизма и стремления восстановить промышленный потенциал США, для чего будет поддерживать идеи протекционизма. Например, если таким преемником станет нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс.

Промежуточные выборы в США и их значение для мира

Здесь важно отметить, почему это имеет значение при оценке ситуации на 2026 год. Потому что в этом году пройдут промежуточные выборы в конгресс и сенат США. Они продемонстрируют, насколько популярна политика Трампа и в какой-то мере помогут понять политикам во всем мире, какую именно тактику им стоит выбрать.

Речь идет о том, что республиканская партия может потерять большинство в конгрессе. В сенате ситуация для них более стабильная, но и здесь они могут лишиться нынешнего превосходства. Высока вероятность, что демократы и республиканцы будут иметь по 50 голосов. В таком случае голос Вэнса будет иметь решающее значение.

Фото: currenttime.tv

В то же время для победы демократов в конгрессе есть все основания. Они в этом году уже выиграли выборы губернатора Вирджинии и Нью-Джерси и ряд других выборов на местном уровне. Конечно, была еще сенсационная победа Зохрана Мамдани в Нью-Йорке. Но самым важным является результат в Вирджинии, которая находится рядом со столицей Вашингтоном. Именно здесь проживают многие из государственных служащих, сокращенных после прихода Трампа к власти. Соответственно, многие реформы Трампа сказались самым болезненным образом именно на этом штате с сильными республиканскими традициями.

Но здесь важен даже не столько сам факт возможной потери в этом году республиканцами контроля над конгрессом или проигрыш ряда губернаторских постов. Более важно то, что в таком случае Трамп столкнется с более серьезным сопротивлением его политике на законодательном уровне.

Сценарий «хромой утки»

Кроме того, по закону это его второй и последний срок на посту президента, хотя остаются возможности для политических маневров с тем, чтобы снова попытаться избраться президентом. Например, если кандидатом будет Вэнс, а Трамп - вице-президентом. Потом Вэнс сложит свои полномочия и Трамп автоматически станет президентом. Но это только гипотетически возможный вариант. Гораздо более реальным будет то, что в случае проигрыша промежуточных выборов, Трамп раньше срока окажется в роли «хромой утки», так в США называют президента, у которого заканчивается срок. К тому же, если нет контроля над конгрессом, тогда это автоматически осложнит ситуацию с проведением его политики, в том числе и в отношении введения торговых пошлин.

От торговых пошлин до Гренландии

Очень возможно, что это скажется на возможностях Трампа на международной арене. К тому же, многие из его начинаний могут столкнуться с объективными сложностями, и тогда его ждет критика внутри США. По сути, для него именно это имеет значение.

Например, если в этом году США активизируются для того, чтобы попытаться присоединить Гренландию. В декабре 2025 года Трамп назначил специального посланника по этой автономной территории, принадлежащей Дании. Значит, еще не оставил эту мысль.

Фото: Elements.envato.com

Ближний Восток: шанс на разрядку

В целом, безусловно, фактор Трампа и политики США под его руководством будет продолжать оказывать значительное влияние на процессы в мировой геополитике. Надо отдать ему должное - он на самом деле сильно повлиял на многие очень давние конфликты. В этом году станет очевидным, будет ли решен конфликт вокруг сектора Газа. Скорее всего этого было бы сложно добиться без участия Трампа, который активно взаимодействовал и с Израилем, и с арабскими странами, в том числе оказывал на них давление в случае необходимости. Хотя будет остро стоять вопрос о разоружении ХАМАС, его замене на некие силы под управлением палестинской администрации и участии арабских стран. Но все-таки у Трампа сильные козыри - в первую очередь это его связи с арабскими странами.

У Трампа есть давний план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, который называют «Соглашением Авраама». Его поддерживают некоторые арабские страны, но другие и главная из них Саудовская Аравия еще не приняла своего решения по участию в нем. В этом году скорее всего будет продолжение процессов, которые можно отнести к развитию региона в целом. Главными из них будут не только урегулирование в Газе, но и реализация экономических проектов в Сирии и Афганистане.

Обе эти очень проблемные страны, пережившие тяжелые кризисы и войны, поддерживаются арабскими странами Персидского залива. Они видят в развитии транспортных коридоров и стабилизации ситуации возможность прекращения старых конфликтов в мусульманском мире. Поэтому вполне возможно, что в этом году начнется реализация проектов строительства трубопроводов и железных дорог через Афганистан (ТАПИ) и через Сирию к Средиземному морю.

Россия и Украина: окно возможностей для мира

Весьма вероятно, что в 2026 году вполне может завершиться российско-украинский конфликт. Это также связано со значительными усилиями американцев, которые выступают главными модераторами процесса поиска мирного урегулирования. Даже несмотря на то, что многие критики считают, что конфликт может продолжаться еще очень долго.

Но все-таки истощение ресурсов обеих сторон остается важнейшим фактором, который может повлиять на их готовность к ее продолжению. Поэтому вероятность достижения мирного соглашения, например, по варианту заморозки конфликта в Корее в 1953 году, остается весьма высокой, даже если сейчас это вызывает вопросы. Возможно, что это произойдет уже в первые месяцы 2026 года, но это не точно.

Казахстан как потенциальная площадка для мирных переговоров

При этом высока вероятность, что если удастся договориться, то итоговая встреча всех участников пройдет в Казахстане. 23 декабря 2025 года Президент Касым-Жомарт Токаев предложил нашу страну в качестве площадки для переговоров.

Безусловно, это не только подчеркивает статус Казахстана как нейтральной территории, удобной для всех участников, но также говорит о его активной позиции с учетом многих коммуникаций с лидерами всех стран, в той или иной степени задействованных в поисках мирного решения.

США и Китай: главный геополитический узел

Безусловно, самые главные процессы в 2026 году будут связаны с отношениями США и Китая, от них многое зависит не только в мировой экономике и глобальной торговле, но и в геополитике. Здесь все очень непросто с того момента, как Трамп стал вводить повышенные импортные пошлины против торговли с Китаем. Споры между двумя странами все еще продолжаются, китайский экспорт в США сокращается, и перспективы пока выглядят не слишком определенными.

Фото: tsargrad.tv

В декабре министерство войны США выпустило доклад, в котором Пентагон выразил обеспокоенность наращиванием военной мощи Китая. Акцент был сделан на строительство новых ракетных шахт, наращивание ядерного потенциала, а также обычных вооружений. В свою очередь в Китае в ответ заявили, что «подобная шумиха со стороны США является частью последовательного плана по поиску предлогов для ускорения модернизации собственных ядерных сил и подрыва глобальной стратегической стабильности».

Очевидно, что дискуссии подобного рода между двумя наиболее могущественными государствами мира не способствуют стабильности в международных отношениях. Хотя в то же время это можно отнести к вопросам тактического маневрирования в непростых условиях двустороннего взаимодействия, которое мы будем наблюдать и в этом году. В том числе потому, что вопрос взаимоотношений США и Китая имеет прямое отношение к судьбе глобализации и сохранения принципов глобальной торговли.

Что ждет глобализацию?

Судьба глобализации в этом году будет находиться в центре всех процессов мировых отношений. В 2025 году политика Трампа по введению новых торговых пошлин, по сути дела, застала всех врасплох. Поэтому они реагировали на его действия в режиме острого цейтнота времени. В этом году страны должны будут оценить общие перспективы сохранения глобализации в прежнем виде, возможности изменения ее принципов или раскол на отдельные блоки, например, региональные.

Причем, это требует от всех стран более высокого качества экспертизы процессов в мировой экономике и политике. Потому что нужно оценивать действия практически любой страны, в том числе реакцию на пошлины.

2026 год без резких поворотов

Но все-таки в 2026 году можно ожидать, что в мире не будет слишком больших перемен. Скорее будут продолжаться тенденции, которые начались в 2025 году. Все будут или адаптироваться к новой ситуации или ждать, пока она изменится.

Но в любом случае высока вероятность, что завершится целый ряд конфликтов, которые в последние годы активно влияли на систему международной безопасности. Конечно, всегда есть риски обострения, но все-таки тенденция ослабления острых конфликтов очевидна. Тем более, что в условиях кризиса глобализации отдельным странам стоит задуматься о своем месте в возможном новом экономическом мире и создавать для этого возможности, например, новые торговые коридоры.

Однако тенденция к урегулированию острых конфликтов не говорит о том, что не будет новых. Кроме того, очевидно будет расти конкуренция на глобальном и региональном уровнях, как между Китаем и США или менее значимыми странами. Тем не менее, ожидания от следующего года все-таки скорее позитивные. Хотя бы потому, что любое обострение отнимает ресурсы, ценность которых только растет, в том числе в силу их ограниченности.