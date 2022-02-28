Чего ждать от мартовского съезда партии Nur Otan – политолог Талгат Калиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский политолог Талгат Калиев поделился мнением касательно запланированного на 1 марта съезда партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Логичным будет предположить, что в ходе съезда будет принято решение о разделении позиций председателей областных филиалов и акимов областей. Что позволит резко повысить как степень независимости партийных филиалов, так и уровень конкуренции в местных элитах, и всерьез усложнить жизнь акиматам. Но при подобном сценарии развития событий нелишним будет допустить вероятность сложения с себя полномочий лидера партии или их приостановления со стороны самого Касым-Жомарта Токаева. Тем более что он допустил подобное решение до конца года, а учитывая, что намеченное на осень обращение он перенес на март, нельзя исключать, что и решение о руководстве партией будет озвучено значительно раньше». – написал Талгат Калиев в Telegram.

Что касается возможности ребрендинга, то, по его мнению, после недавно принятых поправок данный вопрос обретает характер технического и может быть реализован в любое время.

«Как бы там ни было, сегодняшнее название партии вряд ли способно добавить ей популярности. На этом фоне мартовское Послание становится еще более интересным. Вероятнее всего, оно станет консолидированным пакетом, объединяющим в себе как наиболее острые и актуальные запросы общества, так и собственные планы Касым-Жомарта Токаева. И если на съезде его обращение будет адресовано только партийцам, то в середине месяца - ко всем согражданам. Очевидно, что второе Послание должно стать масштабнее первого», - отметил политолог.

В этих условиях, считает он, особый окрас обретают информационные атаки в отношении действующего Президента.

«По всей видимости, мартовское обращение должно запустить целый ряд необратимых политических процессов, которые могут расцениваться старыми элитами не только как нежелательные, но и несущие явную угрозу устойчивости их позиций, а возможно, состоянию или даже свободе. Следуя этой версии, логично прогнозировать усиление информационного и политического давления на Главу государства, применение широкого спектра инструментов по его дискредитации. Если это действительно так, то март должен открыть шлюзы к новому этапу циркуляции элит с перспективой его полного и качественного обновления в краткосрочной перспективе», - подчеркнул спикер.

«Путем к этому могут стать новый этап партийного строительства через снижение требований по регистрации и введение смешанной избирательной системы, что в конечном итоге обернется роспуском Мажилиса Парламента и проведением внеочередных выборов. В результате которых на политической арене появятся совершенно новые лица и новые лидеры», - заключил Т. Калиев.