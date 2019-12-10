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Чего молодежи ожидать от включения в Президентский кадровый резерв, рассказал Касым-Жомарт Токаев

10 Декабря 2019 14:39
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Чего молодежи ожидать от включения в Президентский кадровый резерв, рассказал Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал о предназначении Президентского кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом году мы формируем Президентский кадровый резерв. В этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов. Нельзя рассматривать его как группу кандидатов, рекомендуемых только на вышестоящую должность в будущем. Проект должен, прежде всего, стимулировать энергичную молодежь добросовестно служить стране. Главной задачей является формирование нового поколения профессиональных специалистов, которые в совершенстве владеют своим делом», - заявил Касым-Жомарт Токаев на торжественной церемонии закрытия Года молодежи.

Президент РК также отметил, что в этом году была проведена определенная работа по поддержке национальных видов спорта и открытию Литературной академии юных писателей.

«Все инициативы, предпринимаемые в целом, созданы для активной молодежи, как вы. Конечно, нельзя сказать, что все, что мы задумываем, осуществили сразу. Но эти работы обязательно продолжим»,- заключил К. Токаев.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Образование, Год молодежи,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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