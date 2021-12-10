Чего достиг Казахстан за годы независимости в сфере образования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская модель образования за годы независимости претерпела различные изменения. О наиболее значимых достижениях в данной сфере расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Была сформирована национальная модель образования, направленная на повышение качества подготовки человеческих ресурсов, удовлетворение потребностей личности, общества и государства.

Кроме того, сформирована нормативная правовая база. Приняты Законы Республики Казахстан «Об образовании», «О высшем образовании», «О науке», «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О государственной образовательной накопительной системе», «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности», «О статусе педагога» и др.

Реализованы 6 государственных программ, направленных на развитие системы образования (Государственная программа информатизации системы среднего образования на 1997-2002 годы, Государственная программа «Образование», Государственная программа развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы, Государственная программа развития технического и профессионального образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы, Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 - 2020 годы, Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы).

В 2019 году принята новая Государственная программа развития образования и науки на 2020-2025 годы.

Наиболее объективным отражением реального положения образовательной системы могут послужить различные международные рейтинги. Казахстан, с момента обретения Независимости, является активным участником авторитетных рейтингов. Это подтверждение открытости социально-экономической политики страны.

По Индексу человеческого развития наша страна за последние 10 лет поднялась на 16% и вошла в группу стран с очень высоким человеческим капиталом.

С 2009 года Казахстан принимает участие в рейтинге IMD. По субфактору «Образование» мы улучшили свою позицию с 43 места в 2009 году до 26 места в 2019 году (+17).

В рейтинге Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного Экономического Форума за 2019 год Казахстан улучшил свои позиции с 59 на 55 место (на 4 позиции).

Отдельное слово нужно сказать и про развитие науки в нашей стране. Наука в Казахстане реализуется согласно принятым в 2011 году Закону «О науке» и в 2015 году Закону РК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».

В 1990-е годы в Казахстане насчитывалось 289 научных учреждений, общая численность работников, занятых основной научно-технической деятельностью, составляла 50,6 тысяч человек. На сегодня научными исследованиями и разработками занимаются 384 организации, задействовано 22 378 человек, в том числе 17 454 специалиста-исследователя.

Увеличился приток молодежи в науку. Количество ученых в возрасте до 35 лет увеличилось с 6,4 тысяч человек в 2011 году до 8,1 тысячи человек в 2020 году.

С момента реализации Закона РК «О науке» выстроена работа основных структур данной системы: Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, государственной научно-технической экспертизы (далее – ГНТЭ), Национальных научных советов (далее – ННС), в состав которых входят ученые, эксперты, представители производства, бизнес-структур.

Действует новая модель управления наукой и новые механизмы финансирования науки (базовое, грантовое, программно-целевое финансирование).

В 2017 году завершена реализация 1547 научных проектов грантового финансирования и 95 научных, научно-технических программ по программно-целевому финансированию на 2015-2017 годы. Из числа исполнителей проектов 35% (7 413 человек) – молодые ученые. Количество зарубежных ученых в составе исследовательских групп – 716 человек (по ГФ – 665, ПЦФ – 51 человек). Получено 222 охранных документа, в том числе: патентов – 201, авторских свидетельств – 21. Внедрено 86 разработок.

Усилена нормативная правовая база, регламентирующая науку. В частности, пересмотрены правила финансирования науки, проведения ГНТЭ, положение и состав ННС.

В области нормативно-правовых актов повышена прозрачность принимаемых решений по грантовому и программно-целевому финансированию проектов (открытое голосование и онлайн-трансляция заседаний ННС), определены четкие критерии отбора проектов, введена оценка обоснованности запрашиваемого объема финансирования, суммирование баллов ГНТЭ и баллов ННС, ранжирование проектов по суммарному баллу для их утверждения к финансированию.

Впервые в декабре 2015 года Главой государства награждены 40 лауреатов новой Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби. В 2019 году премия присуждена 29 лауреатам, в 2020 году - 15.

Ежегодно присуждаются 6 именных премий и 75 государственных научных стипендий, в том числе 50 - для талантливых молодых ученых.

Создан Совет молодых ученых при Министерстве. Впервые для молодых ученых проводится конкурс на грантовое финансирование научных исследований на 2020-2022 гг. С 2019 года во всех университетах начато обучение 1500 ученых и сотрудников ОКТ в рамках выделенных грантов на ОТТ/ОКТ.

Наблюдается значительный рост публикационной активности казахстанских ученых в международных рейтинговых изданиях. На сегодня общее количество публикаций казахстанских ученых в базе данных Scopus в сравнении с 2011 годом выросло в 34 раза (с 577 до 19 879), в базе данных Web of Science – в 59 раз (с 425 до 25 088).

За последние пять лет каждая пятая публикация казахстанских ученых попадала в топ-25% научных журналов мира. В 2019 году 7 казахстанцев вошли в 1% самых цитируемых работ в мире в своей предметной области.