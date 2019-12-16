Чего добился Казахстан за годы Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 16 декабря 2019 года Казахстан празднует 28 годовщину своей Независимости, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За годы своей независимости Казахстан добился больших успехов в самых различных сферах, таких как политика, экономика, социальная сфера, культура и спорт. Все это вкупе сделало нашу страну узнаваемой во всем мире.

Одним из самых больших достижений и богатств казахстанского народа является единство всех этносов, проживающих на территории страны в мире и согласии. К слову, именно этот факт особо выделяет Казахстан на фоне других стран, которые страдают от межэтнических конфликтов.

Созданию подобной дружелюбной атмосферы в стране способствовало мудрое решение Первого Президента страны-Елбасы Нурсултана Назарбаева. В 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана. АНК не только объединяет все этносы страны, в рамках проводимых общих мероприятий, укрепляющих взаимопонимание и единство, но и играет важную роль в политической жизни страны. Получив статус конституционного органа с общественно-политическим статусом, Ассамблея народа Казахстана представлена в главном законодательном органе страны. Так, в Мажилисе Парламента РК группа АНК представлена 26 депутатами, которые охватывают своим вниманием самые различные проблемы государства и выдвигают законопроекты, направленные на улучшение качества жизни населения.

Говоря о достижениях страны, нельзя обойти вниманием столицу Казахстана. Сменив название с Астаны на Нур-Султан, город продолжает оставаться одним из самых современных на пространстве Евразии. Об этом говорит полученная еще в 1999 году награда от ЮНЕСКО «Город мира» - это почетное звание присваивается только тем городам, которые за относительно короткий срок показали результаты во всех основных сферах развития.

Всего за несколько лет в новой столице РК была фактически с нуля построена современнейшая инфраструктура на левобережье. За этот короткий срок Левый берег стал центром города, где находятся здания всех основных государственных органов, Акорда, и получивший неофициальный статус символа страны монумент «Байтерек».

За годы своего правления страной Нурсултан Назарбаев активно продвигал Казахстан на мировой арене как главную безъядерную страну мира. Свои слова Елбасы подкреплял конкретными делами, еще в 1991 году закрыв Семипалатинский полигон, после чего стали закрываться и полигоны в США, Франции, Великобритании и в Китае. Благодаря политике Первого Президента, Казахстан является одним из самых активных членов Договора о нераспространении ядерного оружия. В 2012 году Нурсултан Назарбаев стал инициатором международного проекта «АТОМ», основной целью которого стало привлечение внимания лидеров государств, от решения которых зависит вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В 2014 году проект АТОМ был представлен в Италии, где был отмечен беспрецедентный вклад Казахстана в процесс ядерного разоружения и сокращения ядерной угрозы. Также в течение последующих лет состоялись презентации в таких странах, как Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Россия, США, Финляндия, Австрия, Япония, Мексика и Германия.

За 28 лет своей Независимости Казахстан проявил активность не только с ракурса антиядерной державы. Страна является активным участником крупнейших международных организаций в самых разных сферах. В частности, Казахстан состоит в таких организациях, как Организация Объединенных наций, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация исламского сотрудничества, Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Единое экономическое пространство, Организация Договора о коллективной безопасности, Организация экономического сотрудничества и развития. Именно в Казахстане на ежегодной основе проводятся Съезды лидеров мировых и традиционных религий.

Значимым достижением для нашей страны стало и проведение Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», которую в общей сложности посетили более 4 млн человек. Из них около полумиллиона приехали из других стран. Мероприятие длилось на протяжении трех месяцев. Иностранные гости, как и казахстанцы, не только смогли полюбоваться футуристическим объектом, но и ознакомиться с самыми совершенными решениями в сфере зеленых технологий. Надо отметить, Казахстан стал первой страной на постсоветском пространстве, которая приняла ЭКСПО.

Создание Международного финансового центра «Астана» также одно из последних достижений независимости Казахстана. Главной особенностью МФЦА является тот факт, что на его территории действует английское право. Ожидается, что финансовый центр привлечет в Казахстан большое количество инвестиций, так как посредством МФЦА создаются привлекательные условия для инвестирования в сфере финансовых услуг. Основные задачи выглядят следующим образом: развитие рынка ценных бумаг Республики Казахстан, обеспечение его интеграции с международными рынками капитала; развитие в Республике Казахстан рынка страховых, банковских услуг, исламского финансирования, финансовых технологий, электронной коммерции и инновационных проектов; развитие финансовых и профессиональных услуг на основе наилучших международных практик; приобретение международного признания как финансового центра.

Больших успехов достиг Казахстан в решении насущного вопроса для граждан - жилищного. В стране действует ряд жилищных программ, которыми могут воспользоваться казахстанцы, На текущий момент решение жилищных вопросов граждан доступно за счет различных механизмов Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» и ипотечной программы жилищного кредитования «7-20-25». В обеих программах предоставляются возможности для всех платежеспособных граждан, нуждающихся в жилье и не имеющих в собственности жилья. При этом, программой «Нұрлы жер» предусматривается строительство и предоставление арендного жилья без выкупа малообеспеченным, социально-уязвимым слоям населения и работающей молодежи, а также строительство акиматами кредитного жилья по низким ценовым параметрам (140-180 тыс. тенге за один квадратный метр).

Кредитное жилье реализуется широким слоям населения (в том числе очередникам) через Жилстройсбербанк (ЖССБК) и ипотечную программу «7-20-25». Реализация кредитного жилья через ЖССБК осуществляется по балльной системе путем формирования пулов. Займы ЖССБК предоставляет под 5% годовых с первоначальным взносом 20% и сроком кредитования до 20 лет. Платежи по займам с учетом всех семейных расходов являются подъемными. К примеру, ежемесячный платеж на квартиру стоимостью 8,4 млн тенге (2-х комнатная квартира 60 кв. м) будет составлять порядка 60 тыс. тенге. Кроме того, рамках программы «Нұрлы жер» частные застройщики, получающие субсидий по кредитам на строительство жилья, предлагают не менее 50 % жилья по фиксированной цене реализации за 1 квадратный метр до 260 тыс. тенге включительно в городах Нур-Султан, Алматы и их пригородных зонах, Шымкенте, Атырау, Актау, до 220 тыс. тенге в других регионах. Частный застройщик реализует жилье путем прямой продажи, через займы ЖССБК, банки второго уровня, ипотечной программы «7-20-25» и программы АО «ИО «КИК».

Целью программы «7-20-25» является предоставления населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках. Это механизм дешевых ресурсов и каждый работающий сможет купить квартиру в кредит. Основные ее условия: ставка вознаграждения по кредиту снижена до 7% в год, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлён до 25 лет. Участником ипотечной программы может быть любой желающий, без ограничений по очередности. Основными критериями для участия в программе «7-20-25» являются отсутствие у заемщика жилья на праве собственности, непогашенных ипотечных займов на момент обращения в банк для получения займа, а также наличие 20% первоначального взноса от залоговой стоимости приобретаемого жилья, подтверждение дохода. Допускается привлечение созаемщиков в случае недостаточности доходов. Пороговая сумма кредитования населения составляет в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент - до 25 млн тенге, в остальных регионах – 15 млн тенге. К примеру, для квартиры стоимостью 12,8 млн тенге ежемесячный платеж составит порядка 90 тысяч тенге, в остальных регионах для квартиры стоимостью 9 млн тенге ежемесячный платеж составит порядка 63 тысяч тенге.

С текущего года для поддержания платежеспособного спроса граждан предусматривается выдача акиматами жилищных сертификатов на покрытие части первоначального взноса при приобретении жилья в рамках программы «Нұрлы жер» и программы «7-20-25». Перечень получателей жилищных сертификатов утверждается местными представительными органами. В свою очередь, Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК разработаны и утверждены правила предоставления жилищных сертификатов. Наряду с механизмами действующих программ для приобретения жилья на первичном и вторичном рынках, в том числе у частных застройщиков, существуют ряд ипотечных программ с приемлемыми условиями кредитования, такие как продукт Жилстройсбербанка «Свой дом», «Баспана хит» (номинальная ставка 10,75% годовых, первоначальный взнос от 20%, срок кредитования 15 лет), КИК «Орда» (Ставка вознаграждения 12-14%, с первоначальным взносом 30-50%, со сроком кредитования 20 лет).

В Казахстане главное внимание уделяется повышению качества медицинских услуг, а также внедрению системы обязательного медицинского страхования, усиленная подготовка к которому велась весь 2019 год. С 1 января 2020 года в Казахстане будет дан старт обязательному социальному медицинскому страхованию. Системой обязательного социального медицинского страхования уже в январе 2020 года будет охвачено 88% казахстанцев. По информации председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыра Жумагулова, государство будет отчислять взносы за 15 льготных категорий граждан. Это порядка 11 млн граждан. Большинство это дети, студенты, пенсионеры, инвалиды, получатели АСП (адресной социальной помощи).

Нельзя обойти вниманием и достижения казахстанских спортсменов, коих за 28 лет накопилось немало. Среди них особо выделяются заслуги боксера-профессионала Геннадия Головкина, на протяжении нескольких лет владевшего поясами чемпиона мира в четырех различных организациях и ставшего настоящей звездой мирового масштаба. Успехов самого высокого уровня достигли велосипедист Александр Винокуров, легкоатлетка Ольга Рыпакова, теннисисты Зарина Диас и Михаил Кукушкин, фигуристы Денис Тен и Элизабет Турсынбаева.

Все перечисленные достижения Казахстана были достигнуты всего за 28 лет, что по историческим меркам является небольшим сроком. Это говорит о величайшем потенциале страны и в будущем. Все это стало возможным благодаря обретению Независимости и стремлению народа Казахстана становиться лучше всегда и во всем.