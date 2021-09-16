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    16:01, 16 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Чечевицу на 11 млн тенге похитили в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в нескольких эпизодах краж чечевицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, работники предприятия села Многоцветное Тайыншинского района обнаружили пропажу 40 тонн чечевицы. О краже сообщили в полицию.

    «В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны жители Тайынши, подозреваемые в кражах чечевицы с механизированного тока. Установлено, что кражи были совершены в течение сентября. Похищенное сбывалось в одном из сел этого же района. Часть похищенной чечевицы изъята. Подозреваемые – сотрудники механизированного тока. Ущерб – 11 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе.

    В вывозе чечевицы были задействованы два Камаза, два ЗИЛа и погрузчик. Полицейские проверяют причастность к преступлению других работников.

    Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Проводятся следственные действия.


    Теги:
    МВД РК Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью
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