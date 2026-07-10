Чайный гриб и наурыз коже объединят в новом казахстанском напитке

Ученые Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана приступят к разработке инновационного ферментированного молочного продукта на основе традиционного казахского напитка наурыз коже, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Проект ученых стал победителем конкурса АО «Фонд науки» на грантовое финансирование коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности на 2026-2028 годы.

Проект «Новые молочные продукты на основе ферментирования симбиотической микрофлоры с фитоингредиентами оздоровительного действия» получил финансирование в размере 365 млн тенге.

Его цель – создать функциональный молочный продукт нового поколения на основе традиционного наурыз коже. Использование симбиотической микрофлоры чайного гриба и специально подобранных фитоингредиентов позволит повысить пищевую ценность напитка, придать ему дополнительные полезные свойства и увеличить срок хранения без потери качества.

Руководителем проекта является кандидат технических наук Есмурат Матеев. В реализации технологии принимает участие директор Научного центра биоценологии и экологических исследований университета Бибигуль Жумабекова. Исследования в области ферментированных напитков коллектив университета ведет на протяжении нескольких лет. Победа в конкурсе позволит перейти от научных разработок к этапу промышленного внедрения.

В течение трех лет ученые совместно с индустриальным партнером будут внедрять разработанную технологию и выводить инновационный продукт на рынок. Выпуск первой партии напитка запланирован до конца 2026 года.

Производство инновационного напитка будет организовано на производственной площадке в Жамбылской области.

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