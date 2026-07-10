Ученые создали порошок для мгновенной остановки кровотечения

Исследователи разработали порошок, способный остановить кровотечение примерно за одну секунду. Новая технология может стать важным шагом в развитии экстренной медицины, поскольку позволяет практически мгновенно сформировать защитный гелевый барьер на поверхности раны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Результаты исследования An Ionic Gelation Powder for Ultrafast Hemostasis and Accelerated Wound Healing («Порошок на основе ионного гелеобразования для сверхбыстрого гемостаза и ускоренного заживления ран») опубликованы в международном научном журнале Advanced Functional Materials.

Разработка призвана помочь решить одну из ключевых задач травматологии и неотложной помощи — быстрое прекращение неконтролируемого кровотечения, особенно при глубоких и неровных ранах, где традиционные перевязочные материалы зачастую оказываются недостаточно эффективными.

Новый материал под названием AGCL представляет собой порошковую гемостатическую систему. При нанесении на рану он взаимодействует с ионами кальция, содержащимися в крови, и примерно за одну секунду образует клейкий гидрогель, который создает защитный слой на поврежденной поверхности и способствует остановке кровотечения.

В состав AGCL входят альгинат, геллановая камедь, хитозан и глутаральдегид. Альгинат и геллановая камедь обеспечивают быстрое образование геля, а хитозан способствует связыванию компонентов крови и обладает антибактериальными свойствами. Такое сочетание позволяет не только быстро закрывать рану, но и поддерживать естественные процессы свертывания крови и восстановления тканей.

В отличие от традиционных гемостатических пластырей, которые сложно использовать при глубоких и труднодоступных ранах, порошок легко заполняет повреждения различной формы и глубины. Как показало исследование, он способен поглощать количество крови, примерно в 7,25 раза превышающее его собственную массу.

Авторы также установили, что порошок сохраняет свои свойства при хранении в течение двух лет при комнатной температуре. Он хорошо удерживается на поверхности раны и сохраняет способность эффективно закрывать ее даже при механическом воздействии.

В ходе экспериментов на животных AGCL сократил кровопотерю и быстрее останавливал кровотечение, чем гемостатический материал TachoSil, применяемый в клинической практике. Кроме того, он ускорял заживление ран, стимулируя восстановление кожи, образование новых кровеносных сосудов и выработку коллагена.

Разработка пока находится на стадии исследований. До внедрения в травматологию, хирургию и экстренную медицину порошку предстоит пройти дополнительные испытания, которые подтвердят его безопасность и эффективность при применении у людей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запускают площадку для развития медицинских стартапов, безопасного обмена обезличенными данными и внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение.