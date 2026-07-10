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    Ученые создали порошок для мгновенной остановки кровотечения

    Исследователи разработали порошок, способный остановить кровотечение примерно за одну секунду. Новая технология может стать важным шагом в развитии экстренной медицины, поскольку позволяет практически мгновенно сформировать защитный гелевый барьер на поверхности раны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Ученые создали порошок для мгновенной остановки кровотечения
    Фото: сгенерировано ИИ

    Результаты исследования An Ionic Gelation Powder for Ultrafast Hemostasis and Accelerated Wound Healing («Порошок на основе ионного гелеобразования для сверхбыстрого гемостаза и ускоренного заживления ран») опубликованы в международном научном журнале Advanced Functional Materials.

    Разработка призвана помочь решить одну из ключевых задач травматологии и неотложной помощи — быстрое прекращение неконтролируемого кровотечения, особенно при глубоких и неровных ранах, где традиционные перевязочные материалы зачастую оказываются недостаточно эффективными.

    Новый материал под названием AGCL представляет собой порошковую гемостатическую систему. При нанесении на рану он взаимодействует с ионами кальция, содержащимися в крови, и примерно за одну секунду образует клейкий гидрогель, который создает защитный слой на поврежденной поверхности и способствует остановке кровотечения.

    В состав AGCL входят альгинат, геллановая камедь, хитозан и глутаральдегид. Альгинат и геллановая камедь обеспечивают быстрое образование геля, а хитозан способствует связыванию компонентов крови и обладает антибактериальными свойствами. Такое сочетание позволяет не только быстро закрывать рану, но и поддерживать естественные процессы свертывания крови и восстановления тканей.

    В отличие от традиционных гемостатических пластырей, которые сложно использовать при глубоких и труднодоступных ранах, порошок легко заполняет повреждения различной формы и глубины. Как показало исследование, он способен поглощать количество крови, примерно в 7,25 раза превышающее его собственную массу.

    Авторы также установили, что порошок сохраняет свои свойства при хранении в течение двух лет при комнатной температуре. Он хорошо удерживается на поверхности раны и сохраняет способность эффективно закрывать ее даже при механическом воздействии.

    В ходе экспериментов на животных AGCL сократил кровопотерю и быстрее останавливал кровотечение, чем гемостатический материал TachoSil, применяемый в клинической практике. Кроме того, он ускорял заживление ран, стимулируя восстановление кожи, образование новых кровеносных сосудов и выработку коллагена.

    Разработка пока находится на стадии исследований. До внедрения в травматологию, хирургию и экстренную медицину порошку предстоит пройти дополнительные испытания, которые подтвердят его безопасность и эффективность при применении у людей.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане запускают площадку для развития медицинских стартапов, безопасного обмена обезличенными данными и внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение.

    Наука Открытие Ученые Медицина
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор