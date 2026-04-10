    15:25, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    ChatGPT заподозрили в помощи в подготовке преступления в США

    Власти штата Флориды начинают расследование в отношении компании OpenAI и ее популярного чат-бота ChatGPT в связи с предполагаемой помощью в планировании массовой стрельбы в Университете штата Флорида в прошлом году, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Фото: picture alliance / photothek / ТАСС

    Генеральный прокурор штата Джеймс Утмайер объявил о начале расследования, пишет NBC News.

    — Мы узнали, что ChatGPT, вероятно, использовался для помощи убийце во время недавней массовой стрельбы в Университете штата Флорида, в результате которой трагически погибли два человека, — сообщил Джеймс Утмайер.

    Так, стрелок Феникс Икнер убил в апреле 2025 года Роберта Моралеса и Тиру Чабба. Согласно судебным документам, у преступника было более 200 сообщений в ChatGPT, в том числе вопросы о стрельбе в Университете штата Флорида.

    Икнер якобы спрашивал у бота с искусственным интеллектом: «Как бы отреагировала страна, если бы в Университете штата Флорида произошла стрельба?» и «В какое время в студенческом союзе Университета штата Флорида больше всего людей?». Он также интересовался самоубийствами, массовыми расстрелами и особенностями разных видов огнестрельного оружия.

    Представитель OpenAI заявил, что компания планирует сотрудничать со следствием.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы все активнее обращаются к ChatGPT.

    Рустем Кожыбаев
