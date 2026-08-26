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    ChatGPT помог предотвратить убийство женщины в США

    Система безопасности ChatGPT помогла раскрыть план убийства 21-летней жительницы Флориды, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    ChatGPT заподозрили в помощи в подготовке преступления в США
    Фото: picture alliance / photothek / ТАСС

    Как пишет Palm Beach Post со ссылкой на материалы суда. 25-летний сотрудник Goldman Sachs Даррен Шида Чжоу подробно описывал в переписке с чат-ботом, как собирается похитить, изнасиловать и убить бывшую девушку.

    Системы безопасности OpenAI обнаружили угрозы, после чего сотрудник компании проверил переписку и передал информацию ФБР. Материалы затем поступили местной полиции. Следователи расценили сообщения как реальный план преступления и арестовали Чжоу. Он признал вину, а также подтвердил, что после расставания преследовал бывшую девушку звонками и сообщениями с разных номеров и аккаунтов.

    Суд назначил Чжоу восемь лет условного срока и обязал его два года носить электронный браслет. Ему также запрещено контактировать с бывшей девушкой и владеть огнестрельным оружием. Goldman Sachs после произошедшего уволил Чжоу.

    Ранее ChatGPT помог выявить мужчину, планировавшего убийство сына в Бразилии.

    В мире Мировые новости США ChatGPT
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор