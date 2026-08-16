ChatGPT помог выявить мужчину, планировавшего убийство сына в Бразилии

В Бразилии переписка с ChatGPT привела к аресту мужчины, подозреваемого в планировании убийства собственного сына, передает Kazinform со ссылкой на BILD .

36-летний фермер более двух месяцев вел подробные беседы с ИИ, планируя убить своего 8-летнего сына и себя. Система безопасности чат-бота подняла тревогу и сообщила об опасности в полицию.

Цепочка сообщений работала на международном уровне: описания мужчины вызвали тревогу в системе безопасности ИИ. Оператор ChatGPT, OpenAI, сообщил об этом ФБР США. ФБР связалось с бразильскими властями. Информация поступила в Ciberlab, технологическое подразделение Министерства юстиции Бразилии.

Три дня спустя полиция провела операцию и арестовала мужчину. По словам следователей, он намеревался осуществить свой план через четыре дня.

По данным полиции, мотив запланированного убийства был банальным: мужчина хотел избежать уплаты алиментов на содержание сына и не имел с ним никаких отношений. Во время обыска его квартиры следователи обнаружили четыре бутылки с неизвестным веществом и веревку.

Мужчина был первоначально заключен под стражу, но освобожден 13 августа после 54 дней заключения. Суд обосновал его освобождение чрезмерной задержкой в ​​расследовании. Теперь мужчина должен носить электронный браслет на лодыжке и ему запрещено приближаться к сыну и его матери.

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