ChatGPT назвал профессии, в которых он может заменить человека
Искусственный интеллект активно внедряется в различных отраслях экономики по всему миру. ChatGPT назвал несколько профессий, в которых он сможет заменить человека в течение ближайших 10 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.
Отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform, ChatGPT заявил, что искусственный интеллект уже используется во множестве сфер и профессий.
— Некоторые из профессий, где ИИ сейчас активно развивается и может заменить человека (или уже заменил его в некоторых областях), включают в себя работу в сфере технологий, финансов, медицины, маркетинга, транспорта, искусства и даже образования, — говорится в сообщении ChatGPT.
Бот отметил, что ИИ скорее дополняет человеческую работу, а не полностью заменяет ее, поскольку у людей есть уникальные способности и навыки, которые ИИ пока не может полностью повторить.
Он назвал 10 направлений, где уже может заменять человека:
- аналитика данных и машинное обучение;
- финансовый анализ и прогнозирование;
- медицинская диагностика;
- клиентский сервис и чат-боты;
- производство и робототехника;
- автоматизация тестирования прикладного ПО;
- контент-маркетинг и персонализация контента;
- транспорт и логистика;
- предсказание рыночных тенденций и инвестиции;
- управление рисками и безопасностью данных.
ChatGPT также назвал профессии, в которых человеческий элемент остается крайне важным, и где искусственный интеллект вряд ли сможет полностью заменить человека в ближайшие 10 лет:
- психотерапия и психологическое консультирование: взаимодействие между человеком и психотерапевтом требует эмпатии, интуиции и чувства понимания, что сейчас сложно воссоздать с помощью искусственного интеллекта;
- творческие профессии: художники, писатели, музыканты и другие творческие специалисты обладают уникальным творческим видением, которое сложно воспроизвести с помощью ИИ;
- уход за пожилыми и медицинская помощь: дело в уходе за людьми, а не только в обработке информации, поэтому человеческий фактор играет ключевую роль в поддержке и уходе за пожилыми и больными.
- образование: взаимодействие учителя и ученика, мотивация, поддержка и обучение требуют более чем просто передачи информации.
Напомним, ранее в Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующее постановление опубликовало Правительство РК.