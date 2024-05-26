ChatGPT назвал профессии, в которых он может заменить человека

Искусственный интеллект активно внедряется в различных отраслях экономики по всему миру. ChatGPT назвал несколько профессий, в которых он сможет заменить человека в течение ближайших 10 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform, ChatGPT заявил, что искусственный интеллект уже используется во множестве сфер и профессий.

— Некоторые из профессий, где ИИ сейчас активно развивается и может заменить человека (или уже заменил его в некоторых областях), включают в себя работу в сфере технологий, финансов, медицины, маркетинга, транспорта, искусства и даже образования, — говорится в сообщении ChatGPT.

Бот отметил, что ИИ скорее дополняет человеческую работу, а не полностью заменяет ее, поскольку у людей есть уникальные способности и навыки, которые ИИ пока не может полностью повторить.

Он назвал 10 направлений, где уже может заменять человека:

аналитика данных и машинное обучение;

финансовый анализ и прогнозирование;

медицинская диагностика;

клиентский сервис и чат-боты;

производство и робототехника;

автоматизация тестирования прикладного ПО;

контент-маркетинг и персонализация контента;

транспорт и логистика;

предсказание рыночных тенденций и инвестиции;

управление рисками и безопасностью данных.

ChatGPT также назвал профессии, в которых человеческий элемент остается крайне важным, и где искусственный интеллект вряд ли сможет полностью заменить человека в ближайшие 10 лет:

психотерапия и психологическое консультирование: взаимодействие между человеком и психотерапевтом требует эмпатии, интуиции и чувства понимания, что сейчас сложно воссоздать с помощью искусственного интеллекта;

творческие профессии: художники, писатели, музыканты и другие творческие специалисты обладают уникальным творческим видением, которое сложно воспроизвести с помощью ИИ;

уход за пожилыми и медицинская помощь: дело в уходе за людьми, а не только в обработке информации, поэтому человеческий фактор играет ключевую роль в поддержке и уходе за пожилыми и больными.

образование: взаимодействие учителя и ученика, мотивация, поддержка и обучение требуют более чем просто передачи информации.

Напомним, ранее в Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующее постановление опубликовало Правительство РК.