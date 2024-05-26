РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:48, 25 Май 2024 | GMT +6

    ChatGPT назвал профессии, в которых он может заменить человека

    ChatGPT назвал профессии, в которых он может заменить человека
    Фото: freepik.com

    Искусственный интеллект активно внедряется в различных отраслях экономики по всему миру. ChatGPT назвал несколько профессий, в которых он сможет заменить человека в течение ближайших 10 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отвечая на запрос корреспондента агентства Kazinform, ChatGPT заявил, что искусственный интеллект уже используется во множестве сфер и профессий.

    — Некоторые из профессий, где ИИ сейчас активно развивается и может заменить человека (или уже заменил его в некоторых областях), включают в себя работу в сфере технологий, финансов, медицины, маркетинга, транспорта, искусства и даже образования, — говорится в сообщении ChatGPT.

    Бот отметил, что ИИ скорее дополняет человеческую работу, а не полностью заменяет ее, поскольку у людей есть уникальные способности и навыки, которые ИИ пока не может полностью повторить.

    Он назвал 10 направлений, где уже может заменять человека:

    • аналитика данных и машинное обучение;
    • финансовый анализ и прогнозирование;
    • медицинская диагностика;
    • клиентский сервис и чат-боты;
    • производство и робототехника;
    • автоматизация тестирования прикладного ПО;
    • контент-маркетинг и персонализация контента;
    • транспорт и логистика;
    • предсказание рыночных тенденций и инвестиции;
    • управление рисками и безопасностью данных.

    ChatGPT также назвал профессии, в которых человеческий элемент остается крайне важным, и где искусственный интеллект вряд ли сможет полностью заменить человека в ближайшие 10 лет:

    • психотерапия и психологическое консультирование: взаимодействие между человеком и психотерапевтом требует эмпатии, интуиции и чувства понимания, что сейчас сложно воссоздать с помощью искусственного интеллекта;
    • творческие профессии: художники, писатели, музыканты и другие творческие специалисты обладают уникальным творческим видением, которое сложно воспроизвести с помощью ИИ;
    • уход за пожилыми и медицинская помощь: дело в уходе за людьми, а не только в обработке информации, поэтому человеческий фактор играет ключевую роль в поддержке и уходе за пожилыми и больными.
    • образование: взаимодействие учителя и ученика, мотивация, поддержка и обучение требуют более чем просто передачи информации.

    Напомним, ранее в Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующее постановление опубликовало Правительство РК.

    Теги:
    Технологии Работа Искусственный интеллект Наука и инновации Общество Экономика ИИ ChatGPT
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!