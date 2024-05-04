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    13:22, 04 Май 2024 | GMT +6

    В Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта

    В Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта
    Фото: freepik.com

    В Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующее постановление опубликовало Правительство РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно документу, новое ведомство будет отвечать за обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта, выработку нормативного правового регулирования в области развития технологий ИИ и осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта.

    Кроме того, Правительство постановило ликвидировать Комитет геодезии и картографии при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

    Напомним, депутаты Парламента Мажилиса РК совместно с министерством разрабатывают законопроект по ИИ.

    Теги:
    Правительство Казахстан МЦРИАП Искусственный интеллект ИИ
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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