В Казахстане создали Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Соответствующее постановление опубликовало Правительство РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, новое ведомство будет отвечать за обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта, выработку нормативного правового регулирования в области развития технологий ИИ и осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, Правительство постановило ликвидировать Комитет геодезии и картографии при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Напомним, депутаты Парламента Мажилиса РК совместно с министерством разрабатывают законопроект по ИИ.