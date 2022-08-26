Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости
Часы на башне Биг-Бен перестали работать в Лондоне
26 Августа 2022 13:00

Часы на башне Биг-Бен перестали работать в Лондоне

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Установленные на одном из главных символов Великобритании – башне Биг-Бен - часы остановились по техническим причинам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Political Lore.

Работу часов пришлось приостановить, чтобы установить некоторые ключевые компоненты. Ожидается, что часы вскоре возобновят работу.

Часовая башня Вестминстерского дворца высотой 96 метров построена в 1856 году английским архитектором Августом Пугином. Башня является памятником Викторианской эпохи и включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Колокол Биг-Бена, который весит 13,7 тонны, звонит каждый час, а дополнительные колокола звонят каждые 15 минут. В течение 157 лет колокол работал почти без пауз.

С 2017-го по 2021 год часы на башне Биг-Бен уже ремонтировались. В здании был установлен лифт, циферблат оснащен светодиодной подвеской, а механизм часов восстановлен.


Фото: www.politicallore.com

Новости по теме
Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
Оползни и наводнения обрушились на Японию в результате тайфуна «Нанмадол»
Цены на хлеб резко выросли в Европе
Читайте также
Экономике Германии предсказали начало рецессии этой зимой
Алмаз весом 131 карат обнаружили в Анголе
Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
Китай запустил спутник для исследования окружающей среды
Китай намерен развивать трансграничный туризм
Вес всех муравьев на планете больше массы птиц и млекопитающих - исследование
Египет представил саркофаг королевского секретаря времен Рамзеса II
Оползни и наводнения обрушились на Японию в результате тайфуна «Нанмадол»
Новости партнеров
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Санат Кушкумбаев
Визит главы Китая говорит о стратегической важности Казахстана
Архив