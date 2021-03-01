Часто задаваемые вопросы по пилотному проекту с применением приложения ASHYQ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала пандемии коронавирусной инфекции бизнес во всем мире вынужден работать со значительными ограничениями, что наносит существенный урон доходу предпринимательской деятельности. Это касается и нашей страны. Более 13 тысяч субъектов бизнеса (боулинги, бильярдные, караоке, компьютерные клубы и пр.) до сих пор так и не могут возобновить свою деятельность. Причина – скопление людей, которые продолжительное время проводят в замкнутом пространстве, несет в себе повышенные риски распространения вируса. Также существует целый ряд объектов, который вынужден закрываться в выходные или ограничивать время работы при переходе региона в желтую или красную зону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

В качестве альтернативы полного закрытия вышеуказанных бизнесов и для частичного снятия ограничений и был запущен пилотный проект «Ashyq». Проектный офис (МЦРИАП, МЗРК и НПП «Атамекен») продолжает отвечать на наиболее часто задаваемые вопросы.

Что это даст населению?

Безопасность. На сегодня каждый человек, заболевший COVID-19 в любой форме (симптомной или бессимптомной), берет на себя обязательства по соблюдению режима домашнего карантина и заверяет их личной подписью в расписке. Однако, мы нередко сталкиваемся с фактами нарушения режима самоизоляции. Заболевшие или близкоконтактные люди посещают общественные места, таким образом создавая угрозу распространения вируса.

Приложение позволяет выявить таких посетителей и не допустить заражения других гостей или персонала.

Как это работает?

За счет интеграции мобильного приложения с общей базой Минздрава определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем вируса или нет. То есть субъектом бизнеса-участником проекта обеспечивается дополнительный контроль к уже предпринимаемым санитарным мерам (маски, термометрия, проветривание и т.д.). Поскольку риски заражения гостей и персонала существенным образом уменьшаются, проект в перспективе позволит оптимизировать карантинные ограничения для бизнеса и населения.

Кто является разработчиком данного мобильного приложения?

Мобильное приложение «Ashyq» разработано отечественной IT-компанией по заказу Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерства здравоохранения РК.

Кому присваивается QR-код – субъекту бизнеса или посетителю?

QR-код присваивается только субъектам бизнеса.

Будет ли эта система ограничивать людей в свободном передвижении?

На сегодня имеются санитарные ограничения по работе отдельных видов деятельности (боулинги, бильярдные, караоке, компьютерные клубы и пр.). Уже почти год они не функционируют. Также имеется ряд объектов (например, фитнес-клубы), чья деятельность ограничена в выходные дни в случае перехода региона в красную зону.

Приложение «Ashyq» за счет создания условий для более безопасной деятельности, напротив, в перспективе создаст условия для уменьшения карантинных ограничений и упрощения передвижения граждан.

Почему недостаточно существующей практики термометрии бесконтактным прибором?

Термометрия помогает выявить один из ярких симптомов Covid-19 (повышение температуры тела). Использование данного приложения является дополнительной гарантией безопасности для посетителей и персонала.

Будет ли пользование приложением обязательным для всех?

Ни предпринимателей, ни граждан не будут принуждать пользоваться приложением в обязательном порядке.

С 17 января т.г. в тестовом режиме мобильное приложение «Ashyq» использует ряд фитнес-клубов, спа-центров, саун и других объектов, где есть ресепшн. Нахождение в пилоте является добровольным.

Могут ли другие субъекты бизнеса помимо фитнес-центров и SPA-салонов, использовать это приложение?

Разумеется, так как это в первую очередь обеспечит безопасность посетителей и персонала. По своему желанию.

Алгоритмы участия разных видов бизнеса в проекте будут согласоваться с бизнес-сообществом и санврачами. При этом, не планируется принудительное использование приложения в ТРЦ, рынках, магазинах у дома и общественном транспорте, как это пишут отдельные комментаторы в соцсетях.

Насколько это сложно и затратно по времени?

1. Посетителю необходимо скачать мобильное приложение «Ashyq» на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН (1 раз. Лучше заранее);

2. При входе в заведение необходимо просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. На экране отобразится статус (синий, зеленый, красный или желтый).

3. При выходе - необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

Будет ли система создавать ограничения для людей, не имеющих смартфонов?

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственному лицу-сотруднику заведения будет дана роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

Что означает цвет статуса?

Зеленый статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19;

Синий статус – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как контактный;

Желтый статус – обозначен в базе данных как контактный;

Красный статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на Covid-19.

Нужно ли сдавать ПЦР-тест перед каждый посещением объекта?

Нет, сдавать тест перед каждым посещением не требуется.

Как долго сохраняется статус?

Все статусы являются временными. Зеленый – 3 дня. То есть ровно столько, сколько действительна справка ПЦР.

«Красный» или «желтый» - снимаются сразу же после отрицательного результата ПЦР-теста и окончания режима положенной изоляции заболевшего или близкого контактного лица.

Связан ли данный проект с началом массовой вакцинации в стране?

Данный проект никак не связан с вакцинацией против КВИ.

Будет ли данный проект учитывать заболевших иными инфекциями (ОРВИ, грипп и т.д.) ?

Данный проект никак не связан с другими инфекционными заболеваниями.

Является ли обязательной установка QR-кода для ТРЦ, аптек, магазина у дома?

Нет, установка приложения для этих объектов не была предусмотрена проектным офисом, за исключением случаев, когда субъект бизнеса хочет установить добровольно.

Для чего сканировать QR-код при выходе из заведения?

Для контроля режима работы заведения. Приложение позволяет анализировать (обезличенно) количество одновременно находящихся в заведении посетителей и часы его работы. Таким образом, потенциально уменьшается необходимость проведения мониторинговых проверок.

Где в мире уже внедрялась подобная практика?

На сегодняшний день практика применения QR-кодов себя хорошо зарекомендовала в странах Юго-восточной Азии - Гонконге, Сингапуре, Малайзии. Есть аналоги в других странах.

Куда передаются данные по ИИН?

Данные никуда не передаются и остаются в профиле приложения. По введенным данным осуществляется проверка статуса пользователя при сканировании QR кода.

Будет ли создан официальный аккаунт по пилотному проекту, где будет освещаться вся необходимая информация?

Сейчас запущена служба технической поддержки в телеграмм @support_ashyq_bot. Рассматривается подключение и других каналов в случае тиражирования приложения.