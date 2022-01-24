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Часто задаваемые вопросы по «омикрону» - отвечает эксперт доказательной медицины

24 Января 2022 16:03
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Часто задаваемые вопросы по «омикрону» - отвечает эксперт доказательной медицины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с циркуляцией еще одного штамма коронавируса – «омикрона» кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Caspian International School of Medicine, Caspian University Рафаиль Кипшакбаев ответил на актуальные вопросы по циркуляции нового штамма КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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- Сколько человек могут заразиться от одного инфицированного с «омикроном» в отличие от остальных штаммов КВИ?

- Если раньше говорили о 3-4 инфицированных, то от «омикрона» по данным различных авторов могут заразиться от 70 до 100 человек. В чем смысл всей эволюции вируса? Вирус стремится к тому, чтобы заражать как можно больше людей. Ему не нужен мертвый хозяин. Вирус эволюционирует, чтобы стать простым, как вирус гриппа, простуды. Почему аденовирусов около 200? Мы быстро заражаемся ими и также быстро выздоравливаем. Эволюция будет направлена на это.

- У многих в январские морозы наблюдались симптомы, схожие с «омикроном». Назовите, пожалуйста, самые распространенные признаки омикрон-штамма.

- Сейчас самыми распространенными симптомами являются боль в горле, головная боль, общая интоксикация. Если раньше всегда говорили о дыхательной недостаточности, одышке, сейчас симптомы общей интоксикации выходят на первое место. Тем не менее, не стоит забывать о том, что клиника коронавируса разнообразна. То есть, это не значит, что у всех сразу будет болеть голова или наблюдаться боль в горле. Симптомы могут проявляться по-разному. Однако точный ответ: коронавирусная инфекция это или нет – подтвердит только ПЦР-тестирование. Не нужно гадать на кофейной гуще. Если есть сомнения, следует сдать ПЦР-тест.

- Если «омикрон» протекает легко, почему стоит опасаться заражения?

- В этом случае не стоит забывать о группе риска. Если вы (в среднем возрасте) заболели «омикроном», достаточно легко перенесете болезнь. Однако у каждого человека есть пожилые родители, родственники, в окружении находятся люди, относящиеся к группе риска: страдают сахарным диабетом, избыточным весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями печени. То есть, вы рискуете заразить ваше окружение, а у групп риска заболевание может протекать тяжело, даже с летальным исходом. В данном случае нужно беречь не только свое здоровье, но и иметь социальную ответственность – ответственность за своих близких.

- Чем отличается «омикрон» от других штаммов коронавируса?

- Дельта-плюс более опасен, но менее контагиозен. При дельта-штамме по сравнению с «омикроном» заражаются меньше людей, однако заболевание протекает в тяжелой форме, наблюдаются бронхолегочные симптомы. Штаммы коронавируса также отличаются по клинике заболеваемости.

- Некоторые эпидемиологи утверждают, что дети заражаются чаще «омикроном». С чем это связано?

- Да, это так. Вирус эволюционирует и цель его эволюции – заражать как можно больше людей. Последующая мутация, возможно, приведет к тому, что другие категории населения будут заражаться быстрее. Эволюция направлена на то, чтобы заразить как можно больше людей, но при этом не ставится задача, чтобы заболеваемость протекала в тяжелой форме.

- В ВОЗ заявили о том, что появятся более заразные штаммы КВИ. Когда мы можем вернуться к привычной жизни?

- Предполагаю, что в течение года или полутора лет мы придем к тому, что штамм коронавируса по контагиозности будет равен вирусу гриппа или аденовирусу.

- Каждый год вводятся новые ограничения. Как вы считаете, оправдывают ли себя эти ограничения?

- Если обратиться к опыту Сингапура, Скандинавских стран, то в Швеции карантин практически не вводился, в Сингапуре уже некоторые время назад объявили о снятии ограничительных мер. Там они относятся к коронавирусу как к вирусу гриппа. На днях британский премьер-министр объявил о том, что снимаются все ограничения. Это одна сторона вопроса. Если копать глубже, в Сингапуре объявили о снятии ограничений после того, как 80 % населения были вакцинированы. В Швеции наблюдается высокое самосознание населения: было объявлено, что ограничений нет, но если чувствуете недомогание, кашель, оставайтесь дома. Так и произошло: если у них наблюдались симптомы, все не выходили из дома.

В Британии большинство населения вакцинировано. Наверное, они введут жесткие ограничения по въезду в страну, а это позволит снять ограничения внутри страны. С другой стороны, как правильно сейчас рассуждают на любом уровне, карантинные ограничения показывают не совсем высокую эффективность. Везде у нас требуют проверки через Ashyq. Однако откуда у нас 15 тысяч заболевших, если все мы пользуемся приложением, в здания входят только лица с «зеленым» статусом? Думаю, что либо проверки по Ashyq формальные, либо нет эффективности.

Мне кажется, нужно пересматривать свою тактику. В отличие от прошлых лет, наша система здравоохранения относительно готова к увеличению заболевания: подготовлены койки, сформированы запасы лекарственных средств. Есть наработки по лечению и ведению пациентов. Поэтому считаю, что вполне можно ослаблять карантинные меры и давать возможность малому и среднему бизнесу работать, поднимать экономику.

- Назовите, пожалуйста, главные меры по борьбе с «омикроном».

- Необходимо соблюдать все те же меры безопасности: самоизоляция при возникновении каких-то симптомов, прохождение ПЦР-теста, изоляция при отрицательном ПЦР-тесте, ношение маски в общественных местах, ее частая смена, использование антисептиков и работа над своим здоровьем: хорошее питание, сон. Необходима адекватная физическая нагрузка, чтобы стимулировать иммунитет человека и не заболеть. Не нужно паниковать, следует понять, что с данным вирусом придется жить, как и с вирусами простуды. Вирус никуда не уйдет. Жизнь продолжается. Побочные эффекты после перенесенного коронавируса обязательно будут. У нас даже есть официальный диагноз под названием постковидный синдром. Однако не стоит их опасаться.

- Спасибо за беседу!

Отметим, что с 2020 года Рафаиль Кипшакбаев создал профессиональную страницу в Instagram @drrafhuan , где бесплатно отвечает на вопросы населения и консультирует по теме коронавирусной инфекции и медицины в целом, развеивает мифы о лекарствах-пустышках и делится другой полезной информацией.

По словам Рафаиля Кипшакбаева, это его личный вклад в борьбу с пандемией.


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#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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