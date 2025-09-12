РУ
    14:46, 12 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Часто обучают обходить налоги и таможню — эксперты о курсах блогеров в Казахстане

    В Казахстане множатся онлайн-курсы, которые не имеют образовательной ценности и не проходят никакой проверки. Эксперты отмечают, сегодня такие проекты можно «слепить из чего угодно» и продавать, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Компьютер, социальные сети, работа
    Фото: freepik.com

    По словам руководителя управления департамента превенции и аналитических разработок АФМ Медета Несипбека, в стране действует множество авторских курсов, не подпадающих под лицензирование.

    — У нас курсы ничем не лицензируются, никакую проверку не проходят. Их можно реализовывать как угодно и продавать. Лицензии подлежат только образовательные курсы, где выдаются гранты или сертификаты. Здесь же ничего подобного нет, тут уже наблюдаются серые схемы, — подчеркнул он в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA. 

    Особое внимание эксперты обратили на кейс с ТОО «Жанобизнес» блогера Ерболата Жанабылова. Компания не только проводила розыгрыши, но и продвигала собственные курсы.

    — Самая «заманиловка» была именно курс. В законе не контролируется, что внутри курса, какой контент. В итоге обещали научить завозить товары из Китая через Cargo, хотя подобный материал легко найти в интернете или получить законным способом. Более того, часто обучают обходить налоги и таможню, — отметил журналист Сырым Иткулов.

    По его словам, на рынке встречаются и откровенно абсурдные предложения.

    — У нас были вайнеры, которые обещали научить, как правильно надевать брюки или костюм с утра, чтобы «была успешная энергия». Люди на это ведутся. Но ценности в таких курсах нет, это пустышки. Главное, что контент никак не регулируется, — сказал эксперт.

    В АФМ подчеркивают: пока сохраняется вера в «легкие деньги», мошенники будут находить жертв. Поэтому ключевая задача — повышение цифровой и финансовой грамотности населения.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают зарубежный опыт борьбы с нелегальными онлайн-лотереями и курсами.

    Марал Кужубаева
