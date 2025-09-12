Часто обучают обходить налоги и таможню — эксперты о курсах блогеров в Казахстане

По словам руководителя управления департамента превенции и аналитических разработок АФМ Медета Несипбека, в стране действует множество авторских курсов, не подпадающих под лицензирование.

— У нас курсы ничем не лицензируются, никакую проверку не проходят. Их можно реализовывать как угодно и продавать. Лицензии подлежат только образовательные курсы, где выдаются гранты или сертификаты. Здесь же ничего подобного нет, тут уже наблюдаются серые схемы, — подчеркнул он в новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA.

Особое внимание эксперты обратили на кейс с ТОО «Жанобизнес» блогера Ерболата Жанабылова. Компания не только проводила розыгрыши, но и продвигала собственные курсы.

— Самая «заманиловка» была именно курс. В законе не контролируется, что внутри курса, какой контент. В итоге обещали научить завозить товары из Китая через Cargo, хотя подобный материал легко найти в интернете или получить законным способом. Более того, часто обучают обходить налоги и таможню, — отметил журналист Сырым Иткулов.

По его словам, на рынке встречаются и откровенно абсурдные предложения.

— У нас были вайнеры, которые обещали научить, как правильно надевать брюки или костюм с утра, чтобы «была успешная энергия». Люди на это ведутся. Но ценности в таких курсах нет, это пустышки. Главное, что контент никак не регулируется, — сказал эксперт.

В АФМ подчеркивают: пока сохраняется вера в «легкие деньги», мошенники будут находить жертв. Поэтому ключевая задача — повышение цифровой и финансовой грамотности населения.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обсуждают зарубежный опыт борьбы с нелегальными онлайн-лотереями и курсами.