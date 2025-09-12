РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:00, 12 Сентябрь 2025

    Зарубежный опыт борьбы с нелегальными онлайн-лотереями и курсами обсуждают в Казахстане

    В новом выпуске подкаста BIZDIÑ ORTA эксперты подняли вопрос взаимодействия госорганов с социальными сетями и рассмотрели зарубежный опыт блокировки аккаунтов нарушителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Участниками дискуссии стали журналист и блогер Сырым Иткулов, а также руководитель управления департамента превенции и аналитических разработок АФМ Медет Несипбек.

    Сырым Иткулов отметил, что в США и Европе подобные кейсы решаются гораздо быстрее и жестче благодаря прямому взаимодействию регуляторов и социальных сетей.

    – В Америке, например, недавно был скандал с так называемой бизнес-школой mobile online business education. Там была как раз таки проблема, чему они обучают. Якобы это онлайн-бизнес-школа в США – экономика, деловое администрирование. В итоге оказалось, они обманули, курс не соответствовал параметрам. На 125 миллионов долларов теперь идет суд. Но главная фишка на Западе – компетентные органы связываются с администрацией соцсети, Meta, Facebook, Instagram, и моментально блокируют аккаунты. В Instagram аккаунты маркируются: «этот аккаунт ограничен из-за нарушений правил». Ты не можешь зайти в stories, блокируются эфиры на год, на полтора. Это фактически свой срок тюремный, только на языке соцсетей. И это действует куда эффективнее, чем административные или уголовные статьи. У нас же штрафы смешные, блогеры гораздо большие деньги за один эфир собирают, – отметил С. Иткулов.

    Медет Несипбек отметил, что сегодня блогеры активно ищут обходные пути, и именно поэтому прямое взаимодействие с соцсетями становится ключевым инструментом.

    – На каждое действие находятся противодействия блогеров. Сегодня он может вести курс через другого человека, завтра появляться на странице другого аккаунта. Поэтому, как правильно Сырым заметил, нужно настраивать взаимоотношения с Meta, TikTok. Потому что, если лишить большой аудитории человека, он потеряет главный инструмент. Мы вместе с уполномоченными органами уже проводим работу, в том числе Комитет информации МКИ РК. Недавно анонсировали визит Meta в Казахстан, думаю, эти вопросы по-любому будут обсуждаться в дальнейшем сотрудничестве, ­- подчеркнул эксперт.

    Оба эксперта сошлись во мнении, что главная проблема – низкий уровень информационной культуры в обществе. Пока аудитория доверяет блогерам и не проверяет информацию, мошеннические схемы будут находить почву.

    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
