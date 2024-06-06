Часто нарушающих скоростной режим водителей inDrive и Яндекс Go могут отстранить от выполнения заказов

Часто нарушающие скоростной режим водители inDrive и Яндекс Go могут быть отстранены от выполнения заказов. Эти меры предусмотрены в рамках меморандума о сотрудничестве, который был заключен между Минтранспорта Казахстана и inDrive, Яндекс Go, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

- На основе отзывов и оценок пользователей водители, часто нарушающие скоростной режим, могут быть временно или навсегда отстранены от выполнения заказов. Также водители такси будут получать уведомления о необходимости проверки технического состояния транспортного средства и использования ремней безопасности. В целом меморандум, подписанный между Министерством транспорта Казахстана, МВД РК, inDrive и Яндекс Go предусматривает поэтапное принятие операторами мобильных приложений мер по обеспечению соблюдения перевозчиками такси требований законодательства в сфере автомобильного транспорта, - пояснили в министерстве.

По информации ведомства, в рамках реализации стратегического документа планируется проведение тренингов для водителей-партнеров платформ в онлайн- и оффлайн-форматах на тему соблюдения ПДД, правил общения с пассажирами и правил безопасности на междугородних трассах.

- Главная цель разработки меморандума – это повышение безопасности пользователей на междугородних трассах республиканского и местного значения, а также на внутригородских дорогах, - подчеркнули в Минтранспорта.

Также, по словам представителей компаний, до конца второго квартала 2024 года планируется внедрение дополнительного функционала, который позволит сообщать об индивидуальных потребностях пользователей с особыми потребностями и необходимости наличия детского кресла.

В начале года министр транспорта РК М.Карабаев провел встречу с представителями операторов мобильных приложений заказа такси. В ходе совещания были обсуждены вопросы необходимости обеспечения соблюдения норм законодательства в сфере автомобильного транспорта и введения внутренних корпоративных требований по безопасности пассажирских перевозок.

По итогам совещания представителям операторов мобильных приложений заказа такси было рекомендовано внести предложения по решению проблемных вопросов отрасли автомобильных пассажирских перевозок, которые в итоге нашли отражение в меморандуме. Также представителям агрегатора такси было рекомендовано усилить требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей.