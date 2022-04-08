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    18:21, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Частный сектор жилого массива Заречный будет газифицирован – Алтай Кульгинов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о вопросах развития населенного пункта Заречный, которые обсуждались на встрече с местными жителями, передает МИА «Казинформ».

    «Продолжаем объезжать наши районы и жилые массивы, встречаться с горожанами. В этот раз встретился с жителями ЖМ Заречный (район Есиль). Горожане подняли ряд актуальных вопросов: строительство и расширение школы, детского сада, вопросы по напору воды, электричеству, дорогам и автобусным маршрутам, установке теплых остановок и камер Сергек, скверам и др. Вопросы записали, составим план по их реализации.

    По поводу школы №45 – выполним техническую экспертизу, после которой проведем капитальный ремонт. Учитывая необходимость в ученических местах, в первую очередь рассмотрим вопрос строительства нового корпуса на территории данной школы. Также планируем провести капитальный ремонт детского сада №56.

    Вопрос с водоснабжением – системный вопрос. Как я ранее говорим, в прошлом году мы приступили к строительству насосно-фильтровальной станции-3. Первый этап НФС-3 запустим уже осенью этого года. Полное завершение – 2023г. НФС-3 позволит обеспечить питьевой водой будущие районы застроек города, увеличить нынешнюю мощность подачи водоснабжения.

    Учитывая, что в данном ЖМ есть частный сектор, то мы тоже его газифицируем. Два района – Сарыарка и Алматы – мы уже газифицировали. В этом году планируем приступить к строительству газораспределительных сетей также в районе Есиль. Это позволит как улучшить качество жизни, так и экологию района и города в целом.

    В целом, будем планомерно развивать жилой массив. Поступившие вопросы от жителей ЖМ Заречный взяли в работу. Так мы объезжаем все наши районы и жилые массивы, на местах слушаем жителей, что необходимо сделать в первую очередь, по каким вопросам необходимо приступить к проектированию и др. Развитие ЖМ находится на контроле у Главы государства.

    С наступлением благоприятных погодных условий в городе приступим к строительству и ремонту дорог, благоустройству дворов и общественных пространств, озеленению и др.», – написал аким.



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    Другие государственные органы Астана Акимат Общество Газификация
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