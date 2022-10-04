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Частный фонд арендного жилья может появиться в Казахстане

Автор:  
Арайлым Мұрат
4 Октября 2022, 16:24
Частный фонд арендного жилья может появиться в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане может появиться частный фонд арендного жилья. Такую инициативу озвучил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК. Если инициатива воплотится в реальность, граждане, вкладывающие средства в частные арендные фонды, будут иметь фиксированный доход, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рынок арендного жилья, который находится в частном секторе, никем не регулируется. Нужно определиться - нужно ли нам регулировать арендное жилье. Однако я - противник административного регулирования данного вида деятельности. Мы готовим свои предложения о том, чтобы создать частный рынок арендного жилья, который сможет привлечь инвестиции и иметь постоянный источник дохода от сдачи в аренду. Мы бы хотели, чтобы и госслужащие, и пенсионеры, и врачи, и педагоги, которые не занимаются бизнесом, имели право выкупать акции, например, этого акционерного общества, которое занимается арендным жильем. Это предприятие, условно говоря, вкладывая в недвижимость и получая арендную плату, могло бы ежемесячно или хотя бы ежеквартально обеспечивать доход для людей. То есть, вы вкладываете какие-то деньги, и эти средства вкладываются в недвижимость. А жилье будет сдаваться в аренду», - пояснил на брифинге в СЦК министр индустрии и инфраструктурного развития.

По его словам, если инициатива будет реализована, граждане, вкладывающие средства в частные арендные фонды, будут иметь фиксированный доход.

«Если у государства нет возможности строить дома в больших объемах, а очередников много, оно может выступить инициатором и сказать: я буду предоставлять аренду жилья тем людям, которые стоят у меня в очереди. И если мы этот симбиоз проведем, тогда люди, которые вкладывают средства в эти частные арендные фонды, будут иметь фиксированный доход. Вот таким экономическим путем я бы все-таки попытался решить эту проблему. Мы сейчас готовим такие изменения», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Однако, отметил глава ведомства, это пока только идея о создании частных арендных фондов, которые могли бы привлекать деньги, строить или выкупать жилье и сдавать в аренду.

«Как один из механизмов экономических рычагов влияния, наверное, возможно создание прозрачных фондов арендного жилья, которые могли бы позволить вывести рынок в открытый чистый формат и дать возможность в нем работать, видеть ценообразование, дополнительно людям получать доходы», - добавил глава МИИР.

По его словам, на текущий момент готовятся нормативно-правовые документы. Следующая процедура – одобрение в Мажилисе. Только после этого мера будет реализована на практике.

Ранее мажилисвумен Екатерина Смышляева заявила, что большая часть рынка арендного жилья находится в тени. В связи с чем предложила усилить администрирование регуляторных механизмов на арендном рынке. По ее мнению, арендодателю должно стать выгодно работать официально.
Жилье   Общество   МИИР РК  
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