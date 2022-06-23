23 Июня 2022 12:12

Частным инвесторам разрешат приобретать проблемные займы в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для создания рынка стрессовых активов настоящий законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в 4 закона и включает следующие ключевые направления. Во-первых, законопроектом предусматривается расширение существующего списка авторизованных покупателей стрессовых активов путем включения частных инвесторов. В настоящее время, в соответствии со статей 36-1 закона о банках перечень авторизованных покупателей включает: банки второго уровня, дочерние организации банков по управлению стрессовыми активами, Фонд проблемных кредитов, коллекторские агентства и другие финансовые организации. При этом, список расширяется, право продажи стрессовых активов банков и МФО передаются частным инвесторам», - сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, представляя законопроект на пленарном заседании Сената.

При этом она пояснила, что частным инвесторам разрешается приобретать только проблемные займы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Законопроектом для защиты прав заемщиков – физических лиц не предусмотрена продажа кредитов физических лиц частным инвесторам», - добавила Мадина Абылкасымова.

Во-вторых, по ее словам, законопроектом предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги частным инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией. Сервисные компании будут осуществлять доверительное управление активами, разрабатывать индивидуальные стратегии взыскания и оказывать другие услуги собственникам стрессовых активов.

«На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций. Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям. Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования Агентства», - сказала М. Абылкасымова.

В-третьих, по ее словам, законопроектом предусматривается возможность для частных инвесторов самостоятельно управлять крупными корпоративными займами свыше 50 млн. тенге. Передача кредитов в доверительное управление сервисным компаниям предусмотрена в следующих случаях при приобретении мелких займов юридических лиц с задолженностью менее 50 млн. тенге, при приобретении займов индивидуальных предпринимателей, при приобретении займов нерезидентами. Общее количество проблемных заемщиков - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет 16 тыс. заемщиков на сумму 1,1 трлн. тенге. Из указанного количества на крупные займы юридических лиц свыше 50 млн. тенге приходится порядка 2 тыс. заемщиков на сумму 1 трлн. тенге. На небольшие займы с задолженностью менее 50 млн. тенге приходится порядка 14 тыс. заемщиков на сумму 128 млрд. тенге. В целях защиты прав и интересов заемщиков на частного инвестора будут распространены все требования и ограничения, предъявляемые законодательством Республики Казахстан к взаимоотношениям кредитора с заемщиком в рамках договоров банковского займа и микрокредита. Таким образом, будет обеспечена защита прав заемщиков перед частными инвесторами и сервисными компаниями.

В-четвертых, законопроект предусматривает установление предельного срока в 3 года для нахождения на балансах банков и микрофинансовых организаций взысканного имущества, то есть имущества, перешедшего в собственность банка. Это будет стимулировать банки и МФО ускоренно вовлекать стрессовые активы в экономический оборот.