Частным детским садам нужна господдержка - Туркестанская область

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день в Туркестанской области подушевое финансирование в частных детских садах является минимальным по республике. В соответствии с утвержденными расчетами по единой методике, подушевой норматив финансирования в дошкольных организациях в Туркестанской области в 2021 году должен составлять для города 37 537 тенге, для сельской местности - 41 053 тенге. Однако до настоящего времени на одного ребенка в области выделялось 25 582 тенге в месяц. Об этом на брифинге сообщил директор Палаты предпринимателей Туркестанской области Тимур Накипбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

В работе брифинга приняли участие председатель Ассоциации непрерывного образования Казахстана Лейла Куленова, председатель Ассоциации непрерывного образования Туркестанской области Дильдар Хабибова, заместитель руководителя Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Ардак Садыкова.

«Дошкольным воспитанием охвачено более 155 тысяч детей. Общий утвержденный бюджет в дошкольных организациях образования на 2021 год на 115 729 мест составляет 53,3 млрд тенге, из них 10,2 млрд тенге предусмотрено из республиканского бюджета, 43,04 млрд тенге - из местного бюджета. Дополнительные средства необходимы в общей сложности в размере 26,6 млрд тенге. Из них согласно новой методике - 23,5 млрд тенге и 3 млрд тенге - для обеспечения очередников новыми местами. Эти недостающие средства не были учтены при рассмотрении трансфертов общего характера, выделяемых из республиканского бюджета», - сказала председатель Ассоциации Лейла Куленова.

Заместитель руководителя Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области Ардак Садыкова отметила, что по данному вопросу Управлением направлены соответствующие письма, вопрос в скором времени должен решиться.

Стоит отметить, что в Туркестанской области на сегодняшний день функционируют 1 417 детских садов, из них 267 государственных, 1031 - частных, то есть 90% детских садов, открытых в области, являются субъектами предпринимательства.



