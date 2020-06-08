Частные постройки близ складов боеприпасов будут сноситься с выплатой компенсации - Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Частные постройки близ складов боеприпасов будут сноситься. Об этом заявил заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Согласно принятым поправками по вопросам запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных сил, других войск и воинских формирований увеличена территория вокруг складов с боеприпасами, где не должно быть никаких частных построек», - сказал Бакыт Курманбаев в ходе встречи с журналистами.
Он также добавил, что имеющиеся постройки при складах боеприпасов будут сноситься.
«В связи с этим, для имеющихся сегодня построек на этой увеличенной территории предусмотрен снос и выплата компенсации их владельцам», - уточнил Бакыт Курманбаев.
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