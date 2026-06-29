Частные школы с госзаказом проходят постлицензионный контроль — Минпросвещения РК

В Министерстве просвещения Казахстана прокомментировали вопрос контроля за использованием средств в частных школах, получающих государственное финансирование. Об этом рассказал вице-министр просвещения РК Жайык Шарабасов на пресс-конференции в СЦК, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отвечая на вопрос о том, должны ли частные школы Казахстана подтверждать целевое использование средств, Жайык Шарабасов отметил, что действующая система контроля уже предусматривает такие процедуры.

— Частные школы также проходят постлицензионный контроль, проходят аттестацию и при получении лицензии подтверждают свое соответствие предъявляемым квалификационным требованиям, — сообщил Жайык Шарабасов.

Также вице-министр просвещения прокомментировал ситуацию с ростом стоимости обучения в частных школах и возможным переходом учеников в государственные школы.

Отвечая на вопрос о повышении стоимости обучения, он отметил, что уполномоченные органы совместно с акиматами прорабатывают дополнительные меры.

— Уполномоченный орган совместно с акиматами дополнительно прорабатывает меры, потому что в государственном образовательном заказе предусмотрены средства и на оплату труда педагогов, и на проведение текущего ремонта, и на закуп оборудования. Поэтому нам необходимо совместно с частными школами определить и разобраться с обоснованностью повышения оплаты, — сообщил Жайык Шарабасов.

Он также добавил, что система государственного образования в стране позволяет обеспечивать учащихся местами в школах.

— За два года мы построили 217 школ. Во многих из них есть профицит мест, поэтому проблем с переполняемостью классов нет, — отметил вице-министр.

Напомним, за период с 2020 по 2025 годы в стране увеличилось количество частных школ и число обучающихся в них учеников.