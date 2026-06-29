Количество частных школ увеличилось в 3,7 раза за пять лет в Казахстане

В Казахстане за период с 2020 по 2025 годы значительно увеличилось количество частных школ и число обучающихся в них, передает корреспондент агентства Kazinform.

Одновременно государство усиливает контроль и меняет подходы к финансированию сферы среднего образования. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков на пресс-конференции в СЦК, посвященной финансированию частных школ.

По данным ведомства, число частных школ выросло с 203 до 745, а контингент учащихся — с 53 тысяч до 297 тысяч человек.

— Привлечение частных инвестиций в сферу среднего образования — положительный шаг, позволяющий снизить нагрузку на государственные школы и дефицит ученических мест. В то же время рост частного сектора выявил системные недостатки прежнего механизма финансирования. Для повышения прозрачности и усиления контроля был изменен порядок распределения бюджетных средств и внедрены цифровые инструменты учета, — отметил вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков.

Фото: Правительство РК

В Министерстве уточнили, что обновленный механизм направлен на повышение прозрачности и эффективности использования бюджетных средств в сфере образования.

Ранее министр просвещения Жулдыз Сулейменова рассказала, как в Казахстане проверяют частные школы после выявленных нарушений.