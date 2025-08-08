Частые отключения воды в одном из районов Алматы: когда решат проблему

Как сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций руководитель управления энергетики и водоснабжения Нурбакыт Серикбай, перебои связаны с резким увеличением водозабора в жаркое время года. Инфраструктура района испытывает серьезную нагрузку.

— Для решения данного вопроса в Наурызбайском районе в этом году завершаются работы по второй очереди водоснабжения в микрорайоне Акжар. Кроме того, районным акиматом ведется строительство сетей в Акжаре, Тастыбулаке и других микрорайонах. Также следует отметить, что в ноябре планируется завершить строительство водозаборного сооружения «Аксай». После его запуска в следующем году жители больше не будут испытывать перебоев с водоснабжением. Вопрос находится на постоянном контроле и будет решен в ближайшее время, — отметил Серикбай.

Он добавил, что на данной присоединенной территории имеются частные сети, которые не обсушиваются. В условиях аномальной жары потребление воды значительно возрастает.

По данным управления, Алматы снабжается водой из шести источников и подземных водозаборов. Суточная потребность города составляет 700 тысяч кубометров при мощности в 1,3 млн кубометров.

В прошлом году построено 294,3 км новых и модернизировано 51,5 км старых водопроводных сетей. Износ удалось снизить с 53,8% до 52,8%, а охват централизованным водоснабжением достиг 99,6%. До конца 2025 года планируется завершить еще 260 км сетей, что доведет охват до 99,9%, а износ — до 52,2%.

Ранее сообщалось, что готовность водозабора «Аксай» составляет 80%. Новый объект мощностью 22 тысячи кубометров в сутки обеспечит стабильное водоснабжение для 150 тысяч жителей западной части Наурызбайского района и Карасайского района Алматинской области. Общая стоимость проекта — 29,7 млрд тенге.