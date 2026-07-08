Частичное обрушение высотки в Нью-Йорке: район до сих пор остается оцепленным

Власти Нью-Йорка не снимают оцепление вокруг высотного здания, где произошло частичное обрушение конструкций, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

По информации ТАСС, вторая и Третья авеню по-прежнему закрыты как для транспорта, так и для пешеходов. Подходы к месту происшествия перекрыты автомобилями полиции, пожарных и коммунальных служб, а также металлическими ограждениями.

Несмотря на ограничения, место происшествия привлекает внимание горожан и туристов — у ближайших перекрестков собираются десятки людей, наблюдающих за работой спасателей. При этом обстановка в районе остается спокойной.

Фото: uun

Инцидент произошел утром 7 июля в бывшем офисном здании фармацевтической компании Pfizer, которое сейчас реконструируют под жилой комплекс. По предварительным данным, деформировались две несущие колонны, после чего произошло частичное обрушение конструкций с 26-го по 21-й этаж.

Фото: uun

Из соседних зданий была проведена эвакуация, а всех строителей, находившихся внутри объекта, удалось вывести. По данным городских властей, пострадавших нет.

На месте находится около 150 сотрудников экстренных служб и примерно 50 единиц специальной техники. Высотное 33-этажное здание расположено неподалеку от штаб-квартиры ООН.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее сообщалось, что забравшейся на небоскреб в Нью-Йорке паре предъявили уголовные обвинения.