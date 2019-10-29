Частичное обрушение тамбура дома произошло в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Смирново Аккайынского района произошло частичное обрушение стены тамбура двухэтажного дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На фотографиях, которые появились в социальных сетях, видно, что отслоилась кирпичная кладка, покосилась входная дверь в подъезд. Произошел инцидент в одном из 18-квартирных двухэтажных домов, построенных в 2016 году по госпрограмме. Подрядчиком выступало ТОО «Лира».

«Ночью в результате того, что входная железная дверь была открыта, из-за сильного порыва ветра произошло частичное обрушение тамбура. Согласно заключенному в 2016 году договору между отделом строительства Аккайынского района и ТОО «Лира», обратились к руководству подрядной организации об устранении разрушения. ТОО «Лира» обязуется провести работы по восстановлению тамбура», - прокомментировали в акимате Аккайынского района.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области добавили, что произошедшее не относится к категории ЧС, поскольку не пострадали конструктивные элементы здания.

Штормовое предупреждение об усилении ветра с порывами до 28 метров в секунду получали накануне на мобильные телефоны.