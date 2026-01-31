Частичный шатдаун начался в США
Несмотря на голосование в Сенате Конгресса США, шатдауна избежать не удалось. Однако предполагается, что на этот раз он будет кратковременным. Пакет должна одобрить Палата представителей, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов по финансированию работы федерального правительства до конца финансового года.
В поддержку пакета в пятницу, 30 января, высказался 71 член верхней палаты Конгресса, против - 29. В то же время шатдауна избежать не удалось. Частичная приостановка работы федерального правительства наступила утром в субботу 31 января.
Это связано с тем, что текст документа также должен быть одобрен Палатой представителей Конгресса США, а она проведет рассмотрение, как предполагается, лишь 2 февраля, констатировало агентство Reuters.
Долгой паузы не ожидается
Вместе с тем лидеры Демократической и Республиканской партий в Сенате выразили надежду, что бюджетный кризис продлится не более нескольких дней.
В ночь 30 января Белый дом и демократы достигли компромисса в споре о ужесточении требований к деятельности Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), уточнило AFP. Президент Дональд Трамп заявил, что достиг с демократами договоренностей, в соответствии с которыми могут быть приняты пять из шести частей бюджетного пакета.
Десять перерывов в финансировании правительства США
С 1977 года правительство США пережило 10 перерывов в финансировании продолжительностью в три дня и менее. Большинство пауз не имели реальных последствий, указали в Исследовательской службе Конгресса США.
В ночь на 13 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно.
Тогда шатдаун продолжался 43 дня - это самая длительная подобная пауза в истории страны. Из-за разногласий по поводу федерального бюджета между республиканцами и демократами около 750 тыс. федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделали лишь для структур жизнеобеспечения - авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медпомощи.
В основе компромисса, достигнутого представителями двух партий, лежала договоренность по налоговым льготам в сфере медицинского страхования. Федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, должны были быть восстановлены на работе, им предполагалось выплатить всю задолженность по зарплате.