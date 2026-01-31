Частичный шатдаун начался в США

Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов по финансированию работы федерального правительства до конца финансового года.

В поддержку пакета в пятницу, 30 января, высказался 71 член верхней палаты Конгресса, против - 29. В то же время шатдауна избежать не удалось. Частичная приостановка работы федерального правительства наступила утром в субботу 31 января.

Это связано с тем, что текст документа также должен быть одобрен Палатой представителей Конгресса США, а она проведет рассмотрение, как предполагается, лишь 2 февраля, констатировало агентство Reuters.

Долгой паузы не ожидается

Вместе с тем лидеры Демократической и Республиканской партий в Сенате выразили надежду, что бюджетный кризис продлится не более нескольких дней.

В ночь 30 января Белый дом и демократы достигли компромисса в споре о ужесточении требований к деятельности Иммиграционной и таможенной службы США (ICE), уточнило AFP. Президент Дональд Трамп заявил, что достиг с демократами договоренностей, в соответствии с которыми могут быть приняты пять из шести частей бюджетного пакета.

Десять перерывов в финансировании правительства США

С 1977 года правительство США пережило 10 перерывов в финансировании продолжительностью в три дня и менее. Большинство пауз не имели реальных последствий, указали в Исследовательской службе Конгресса США.

В ночь на 13 ноября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал закон о продлении финансирования работы федерального правительства до 30 января включительно.

Тогда шатдаун продолжался 43 дня - это самая длительная подобная пауза в истории страны. Из-за разногласий по поводу федерального бюджета между республиканцами и демократами около 750 тыс. федеральных служащих были отправлены в вынужденные отпуска без сохранения зарплаты. Исключение сделали лишь для структур жизнеобеспечения - авиадиспетчерской службы, полиции, пограничной охраны и экстренной медпомощи.

В основе компромисса, достигнутого представителями двух партий, лежала договоренность по налоговым льготам в сфере медицинского страхования. Федеральные служащие, уволенные во время шатдауна, должны были быть восстановлены на работе, им предполагалось выплатить всю задолженность по зарплате.