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    17:58, 11 Апрель 2022 | GMT +6

    Часть зданий отключили от горячей воды в Ауэзовском районе Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Ауэзовском районе Алматы временно отключили от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 17:00 часов до полуночи горячая вода не подается в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Алтынсарина – Жандосова – Яссауи – Улугбека.

    «Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

    Ранее ряд зданий на несколько часов отключали от горячей воды в Бостандыкском районе Алматы. Временные ограничения вводились из-за проведения ремонтных работ на Южной районной котельной.


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