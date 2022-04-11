Часть зданий отключили от горячей воды в Ауэзовском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Ауэзовском районе Алматы временно отключили от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 17:00 часов до полуночи горячая вода не подается в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Ауэзовского района в контуре улиц Алтынсарина – Жандосова – Яссауи – Улугбека.

«Временные ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ на сетях теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Ранее ряд зданий на несколько часов отключали от горячей воды в Бостандыкском районе Алматы. Временные ограничения вводились из-за проведения ремонтных работ на Южной районной котельной.