Часть зданий отключат от теплоснабжения в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключат теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что 23 февраля будет временно приостановлено теплоснабжение жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Западный Желтоксан – Тимирязева – аль-Фараби, Достык, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.

«Возобновить подачу тепла и горячей воды планируется до 23 часов текущих суток. Ограничения по услугам теплоснабжения введены из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в компании.