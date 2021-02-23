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    11:11, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Часть зданий отключат от теплоснабжения в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключат теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что 23 февраля будет временно приостановлено теплоснабжение жилым домам и иным объектам, расположенным в контуре улиц Западный Желтоксан – Тимирязева – аль-Фараби, Достык, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.

    «Возобновить подачу тепла и горячей воды планируется до 23 часов текущих суток. Ограничения по услугам теплоснабжения введены из-за ремонтных работ на теплосетях, необходимых для минимизации рисков в процессе передачи теплоэнергии потребителям. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в компании.


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