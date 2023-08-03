Часть зданий отключат от горячей воды в одном из районов Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Часть зданий в Медеуском районе Алматы на день отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что с 09:00 до 20:00 часов 4 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Сатпаева – Достык – Тайманова – Назарбаева, а также в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности работ по обеспечению горячим водоснабжением потребителей в период реконструкции теплосетей. Приносим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - отметили в АлТС.

Ранее сообщалось о полном восстановлении водоснабжения южной части Медеуского района.