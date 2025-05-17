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    18:11, 16 Май 2025 | GMT +5

    Часть улицы Момышулы в Алматы перекроют из-за забега

    18 мая на участке улицы Бауыржана Момышулы в Алматы пройдет благотворительный забег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жүгіру
    Фото: Виктор Федюнин / kazinform

    Как сообщили в управлении спорта города, 18 мая с 07:00 до 12:00, в районе проведения забега будут действовать временные ограничения на движение транспорта.

    — На участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении), от улицы Монке би (ЖК Бигвилль Arena City) до Almaty Arena, будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей. Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме. Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena. На этом участке будет организован безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 км, — проинформировали в управлении.

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    Фото: акимат Алматы

    Отмечается, что безопасность на дистанции будут обеспечивать сотрудники дорожной полиции и волонтеры.

    Ранее сообщалось, что участок одной из улиц в Алматы перекроют до середины лета. 

    Теги:
    Дороги Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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