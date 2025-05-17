Часть улицы Момышулы в Алматы перекроют из-за забега

Как сообщили в управлении спорта города, 18 мая с 07:00 до 12:00, в районе проведения забега будут действовать временные ограничения на движение транспорта.

— На участке улицы Бауыржана Момышулы (в южном направлении), от улицы Монке би (ЖК Бигвилль Arena City) до Almaty Arena, будет закрыта одна автобусная полоса и одна полоса для легковых автомобилей. Оставшаяся полоса в этом направлении будет функционировать в штатном режиме. Также будет полностью перекрыта кольцевая улица на территории Almaty Arena. На этом участке будет организован безопасный маршрут забега на дистанции 5 и 10 км, — проинформировали в управлении.

Фото: акимат Алматы

Отмечается, что безопасность на дистанции будут обеспечивать сотрудники дорожной полиции и волонтеры.

Ранее сообщалось, что участок одной из улиц в Алматы перекроют до середины лета.